TalentTech обучил искусственный интеллект анализировать открытые комментарии в HR-исследованиях

TalentTech, разработчик HRTech-решений, внедрил нейросеть, которая анализирует открытые комментарии в HR-исследованиях на платформе «TalentTech Опросы». Теперь руководители и HR-специалисты могут создавать и проводить опросы онлайн и получать глубокую аналитику результатов, включая анализ текстовых комментариев опрошенных. Применение искусственного интеллекта при анализе открытых комментариев гарантирует обработку 100% ответов, повышается объективность анализа результатов исследования. Об этом CNews сообщили представители TalentTech.

Искусственный интеллект экономит время на прочтение и анализ открытых ответов, формирует подробную аналитику результатов и предоставляет HR и руководителям непредвзятые дополнительные данные к результатам HR-исследования.

Как искусственный интеллект анализирует комментарии

При прохождении исследования вовлеченности на платформе «TalentTech Опросы» сотрудники дают развернутую обратную связь в комментариях.

Искусственный интеллект группирует текстовые ответы по темам. Обученная нейросеть разбивает комментарии на 86 тем, например, «Заработная плата», «Культура компании», «Коллектив». Особенность заключается в том, что ML-модель обучается глубинно, поэтому способна определить тему комментария, даже если фразы переформулированы или относятся к теме косвенно.

Также нейросеть определяет тональность оставленного комментария по принципу «позитивный», «нейтральный», «негативный». Затем система подсчитывает количество позитивных, негативных и нейтральных комментариев и предоставляет общую структуру ответов.

При анализе открытых комментариев ML-модель учитывает: HR-специфику, профессиональную терминологию, базу ответов сотрудников российских компаний в опросах вовлеченности, специфические темы в зависимости от отрасли компании, аббревиатуры и корпоративный сленг, а также определяет и верно интерпретирует опечатки и ошибки.

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Аналитика открытых комментариев к опросам вовлеченности по темам и тональности доступна в виде диаграмм в личном кабинете на платформе «TalentTech Опросы» вместе с результатами исследования. Также в личном кабинете есть возможность сортировать результаты, например, показывать данные по необходимой теме или определенной тональности.

«Каждый руководитель хочет детально понимать, насколько сотрудники вовлечены, лояльны и удовлетворены работой в компании. В этом помогают исследования вовлеченности, в которых важной частью анализа результатов становятся открытые комментарии сотрудников, где они развернуто высказываются на самые важные для них темы. Раньше чтение и последующий анализ таких комментариев могли занимать от семи (для небольших компаний) до 281 рабочих дней (для компаний около 10 тыс. сотрудников), что сводило ценность обработки этих комментариев к минимуму. Искусственный интеллект за несколько минут обрабатывает и анализирует даже очень крупный массив данных, а итоговые дашборды позволяют оперативно составить представление об отношении ваших сотрудников к компании и их работе», — сказала Марина Булдовская, руководитель модуля HCM-платформы «TalentTech Опросы».

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TalentTech – экосистема для управления персоналом и развитиях талантов. Решения TalentTech помогают повысить общую эффективность команды, оперативно реагировать на изменения внутри компании и на рынке, правильно оценивать и развивать таланты сотрудников благодаря цифровому профилю.

В составе TalentTech – HCM-платформа by TalentTech с ATS-системой Potok и искусственным интеллектом Sever AI. Среди заказчиков TalentTech – «Северсталь», «Билайн», «Лента», «Вкусвилл», «Сибур», DNS и др.