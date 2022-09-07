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TalentTech разработал сервис для адаптации малых команд

Российский разработчик HRTech-решений TalentTech представил новый формат продукта «TalentTech адаптация для малых команд». Специально для компаний со штатом до 500 сотрудников созданы универсальные треки с готовыми сценариями-шаблонами для самостоятельного заполнения HR, что позволит малым командам сэкономить на создании трека пребординга и онбординга персонала. В методологическую основу универсальных треков адаптации легли лучшие практики клиентов TalentTech, для которых разрабатывались кастомные треки адаптации. Об этом CNews сообщили представители TalentTech.

«TalentTech адаптация для малых команд» — это новый сервис с готовыми сценариями адаптации сотрудников, в которых, как в конструкторе, можно менять трек онбординга, добавлять и убирать этапы, использовать собственные корпоративные цвета и изображения.

В чем особенность универсальных треков

Для каждой отрасли — свой сценарий адаптации. На платформе доступны четыре варианта готовых сценариев — для офисных работников, для удаленных сотрудников и ИТ-специалистов, для сотрудников на производстве и в ретейле. Выбрать можно один из тематических треков в зависимости от потребностей и особенностей компании. Для каждой сферы учтены особенности стиля общения, специфика адаптационных материалов и свой визуальный ряд в едином стиле.

Сценарии можно дополнять и редактировать. Каждый трек состоит из шести уровней — «Знакомство», «Подготовка и трудоустройство», «Первый день», «Первая неделя», «Промежуточные итоги» и «Завершение испытательного срока». Сотрудник двигается по этапам, как в игре, решает задачи, изучает информацию. HR-специалист может самостоятельно добавлять новые уровни и задания для новичка, использовать собственные корпоративные цвета, менять уровни местами или удалять лишние. Картинки и изображения уже загружены, бейджи настроены — можно использовать или заменить на собственные.

Подсказки и инструкции помогут создать собственный трек. При конструировании собственного трека HR-специалисту будут доступны подсказки методологов, с помощью которых можно самостоятельно наполнить трек своими материалами, дописать тексты и выстроить нужную структуру сценария адаптации, ничего не упустив.

Доступна техническая поддержка от специалистов TalentTech. В личном кабинете HR-специалисту будет доступен чат техподдержки TalentTech.

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Опросы внутри каждого этапа. У HR-специалиста есть возможность добавить блок опросов и узнать, насколько хорошо новичок усвоил материал на данном этапе, как себя чувствует, есть ли у него дополнительные вопросы. Опросы разработаны методологами TalentTech.

«“TalentTech адаптация для малых команд” — это уникальный для российского рынка формат продукта. Он разработан специально для команд со штатом до 500 сотрудников и учитывает все предпочтения малого и среднего бизнеса: основной трек уже готов, HR-специалисту не надо продумывать все шаги сотрудника в период адаптации, при этом трек можно редактировать в зависимости от специфики и предпочтений компании, а после — быстро запустить в мобильном приложении. Методологической основой при разработке универсальных треков адаптации стали успешные кейсы наших клиентов, для которых мы создавали кастомные треки адаптации. Методологи оценили практики, которые сотрудники и HR отметили как самые эффективные. Также в основу треков легли результаты нашего опроса компаний малого и среднего бизнеса из 13 отраслей», — сказала Юлия Гилимьянова, руководитель модуля HCM-платформы «TalentTech адаптация».

Универсальные треки доступны в удобном формате: в мобильном приложении, которое загружается в телефон каждого новичка. Оно всегда под рукой, его легко изучать, получая полное представление о новом месте работы. У сотрудника снижается чувство тревожности и неуверенности, формируется позитивное отношение к компании и удовлетворенность работой.

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TalentTech — экосистема для управления персоналом и развития талантов. Решения TalentTech помогают повысить общую эффективность команды, оперативно реагировать на изменения внутри компании и на рынке, правильно оценивать и развивать таланты сотрудников благодаря цифровому профилю. В составе TalentTech — HCM-платформа by TalentTech с ATS-системой Potok и искусственным интеллектом Sever AI. Компания три года подряд входит в топ самых дорогих компаний рунета по версии Forbes. Среди заказчиков TalentTech — «Северсталь», «Билайн», «Лента», «Вкусвилл», «Сибур», DNS и др.

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