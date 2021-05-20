Спецпроекты

HR-команда приложения «Кошелек» изучила настроения сотрудников с помощью решения Talenttech

Бизнес Кадры Интеграция Бизнес-приложения Внедрения

HR-команда приложения «Кошелек» измерила вовлеченность и удовлетворенность сотрудников с помощью опросов. Для этого было внедрено платформенное решение «Talenttech.вовлеченность» на базе единой HCM-платформы Talenttech. Исследование провели среди 200 сотрудников. «Кошельку» важно было узнать уровень вовлеченности сотрудников, чтобы сохранить командность при активных темпах роста.

«Раньше наш HR-отдел проводил исследования eNPS вручную, но вскоре мы поняли, что гораздо удобнее и быстрее изучать вовлеченность и лояльность команды с помощью профессиональных HRtech-решений. Мы получили хороший визуальный продукт для прохождения опроса, который позволил не просто увидеть средние показатели по компании, а оценить ситуацию в каждом отделе», – сказала Елена Садыкова, HR-директор приложения «Кошелек».

По итогам проекта выяснилось, что индекс вовлеченности персонала составил 77%. Это значит, что большая часть сотрудников «Кошелька» проявляет инициативность, высокий уровень мотивации и заинтересованности выполнять свою работу качественно; вовлечены 49% сотрудников; высоко вовлечены 28% сотрудников.

Перед прохождением сотрудник получает на почту письмо о том, что ему доступен опрос. Помимо ответов на вопросы, сотрудники могут оставлять развернутые ответы на открытые вопросы и обратную связь, которую можно проанализировать. Так, 75% опрошенных отметили, что полностью удовлетворены работой в «Кошельке» и 53% готовы рекомендовать компанию как работодателя.

«Для приложения «Кошелек» мы провели исследования вовлеченности и eNPS, определили влияющие на них факторы в цифрах, предоставили удобный личный кабинет с результатами и возможностью их просмотра в рамках конкретной аудитории – можно отследить не только отдел, но и должность, проект, стаж работы и т.д. В опросе приняли участие 84% сотрудников – достичь такого результата удалось, благодаря системе напоминаний и визуальному контентному наполнению вопросов. В личном кабинете клиент может ознакомиться с методологией и выводами к данным, такая умная система позволяет правильно интерпретировать метрики и комфортно вести клиента по работе с результатами», – сказала Марина Булдовская, руководитель модуля «Talenttech.вовлеченность».

Другие материалы рубрики

Российские школы до сих пор используют 88,8% импортного ПО

Как рассчитать экономическую эффективность использования ИТ-инфраструктуры

Проект ТТК завоевал отраслевую награду для контакт-центров

Schneider Electric проведет в Москве Innovation Summit, посвященный цифровизации и устойчивому развитию

ТрансТелеКом внедряет технологии интеллектуального контроля

ВТБ внедряет российскую СУБД Tarantool

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор смарт-часов Amazfit T-Rex Pro: выдержат любые испытания

Обзор HP EliteBook 835: бизнес-ноутбук для работы в дороге и офисе (видео)

Техноблог

Что еще может ваш роутер — неожиданные идеи

Лучшие рожковые кофеварки 2021 года: хиты продаж

Показать еще

Наука

Новые биоботы плавают с беспрецедентной скоростью — все дело в необычных пружинах

Уникальный след есть у каждого 3D-принтера: в чем опасность

Тайну свитков Мертвого моря раскрыл ИИ

Неожиданный поворот: у звезд есть конкуренция в росте
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса ВТБ привлек ученых из МФТИ к развитию больших данных ВТБ привлек ученых из МФТИ к развитию больших данных Светлое будущее умных домов: что поможет быстрому развитию технологии в России Светлое будущее умных домов: что поможет быстрому развитию технологии в России