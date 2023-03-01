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ИТ-холдинг TalentTech объединит свои HRTech-решения под брендом «Поток»

ИТ-холдинг TalentTech объявил о переименовании компании, объединяющей разработки в HRTech-направлении. Она продолжит свою деятельность под брендом «Поток». Одновременно с этим компания представила новый логотип и корпоративный сайт.

До ребрендинга ИТ-холдинг и входящая в него компания — разработчик решений для автоматизации HR-задач носили одно название. Теперь наименование TalentTech останется за ИТ-холдингом, в который также входят портфельные активы в сегментах EdTechНетология», «Фоксфорд», «Цифриум»), фриланса (биржа фриланса fl.ru) и консалтинга в сфере управления персоналом («TalentTech консалтинг»).

Компания-разработчик HRTech-решений «Поток» останется в составе ИТ-холдинга TalentTech, продолжит создавать решения для автоматизации подбора персонала и исследования вовлеченности сотрудников, а также адаптации и обучения новичков.

Теперь продукты компании будут носить следующие названия: система для подбора персонала — «Поток рекрутмент», мобильное приложение для онбординга новичков — «Поток адаптация», единая платформа для HR-исследований персонала — «Поток опросы», решение для целеполагания — «Поток цели», система для быстрого старта образовательных проектов в компании — «Поток обучение».

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«Ребрендинг стал логичным шагом, символизирующим трансформацию бизнеса и активное развитие продуктов компании, он отразил стратегический характер произошедших изменений. Мы решили взять название уже знакомого рынку продукта ATS Potok, русифицировали его, сделав понятным и привычным для нашего клиента. Также изменился подход: мы не просто предлагаем продукты для решения HR-задач, мы видим себя в позиции доверенного партнера, который создает оптимальные цифровые HR-решения для достижения заказчиком бизнес-целей», — сказал Сергей Ахметов, генеральный директор компании-разработчика HRTech-решений «Поток».

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