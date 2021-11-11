Danfoss автоматизировал процесс адаптации сотрудников с помощью мобильного приложения TalentTech

Danfoss, датский производитель энергосберегающего оборудования, трансформировал процесс онбординга сотрудников с помощью модуля HCM-платформы TalentTech Адаптация. Компании удалось на 30% сократить период прохождения основных элементов процесса адаптации, сэкономить время руководителей и HR специалистов, увеличить вовлеченность сотрудников и усилить HR-бренд компании.

TalentTech разработали для компании уникальный трек адаптации под задачи Danfoss, а также кастомизировали интерфейс, добавили игровые и соревновательные элементы. Сотрудник на этапе пребординга знакомится с компанией, проходит уровни — за изучение каждого из семи уровней зарабатывает баллы и борется за позиции в рейтинге. Учитывая, что в Danfoss есть удаленные сотрудники, для них был создан специальный уровень с полезными советами, чек-листами и программными инструментами.

Ключевые результаты:

Сократилась нагрузка на HR-менеджеров: знакомство сотрудника с компанией, ее корпоративной культурой и изучение внутренних регламентов происходит внутри приложения.

Налажен процесс сбора обратной связи: на всех основных этапах адаптации сотрудник проходит опросы и дает обратную связь, ответы на вопросы приходят руководителям и HR уведомлением на почту.

Руководители и HR экономят время на онбординг, при этом полностью контролируют процесс введения в должность каждого сотрудника: статус выполнения задач виден в режиме реального времени.

Весь текстовый и медиаконтент был разработан, исходя из запросов компании, и размещен в личном кабинете внутри приложения. Приложение также интегрировано с внутренними системами Danfoss. Руководители, HR и наставники получают сообщения на почту с вопросами новичков, напоминания о дате выхода и уведомления, если сотрудник не получил план введения в должность или рабочую технику.

Как проходит адаптация

Во время адаптации сотрудник проходит этап пребординга и онбординга внутри приложения. Этапы разделены на уровни. Первый этап — пребординг — включает в себя два уровня:

Уровень 1 - знакомство с приложением;

Уровень 2 - изучение регламентов и правил удаленной работы.

Второй основной этап — онбординг — состоит из пяти уровней:

Уровень 3 - информация о процессе адаптации и трудоустройстве: документы, инструктаж, экскурсия, встреча с руководителем;

Уровень 4 - ознакомление с каналами коммуникации, план введения в должность и цели на испытательный срок;

Уровень 5 - welcome-тренинги, онлайн обучение в LMS, подведение итогов первого месяца;

Уровень 6 - сбор обратной связи о прохождении адаптации;

Уровень 7 - подведение итогов испытательного срока: постановка квартальных и годовых целей, составление индивидуального плана развития и обратная связь о процессе адаптации.