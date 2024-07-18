Более 85% сотрудников «Ленты» перешли на кадровый электронный документооборот

«Лента», мультиформатная розничная сеть, запустила систему кадрового электронного документооборота на базе решения Directum HR Pro. За год к ней подключились 86% работников компании. Об этом CNews сообщили представители «Ленты».

Переход на кадровый электронный оборот (КЭДО) стартовал в феврале 2023 г. на платформе российского программного продукта для управления кадровыми процессами и документами Directum HR Pro. Проект осуществил холдинг «Т1». Внедрение потребовало масштабных работ по интеграции с внутренними и внешними системами и создания единого информационного пространства для сотрудников компании. На первом этапе в контур «Ленты» была перенесена конфигурация пилотной системы, настроены интеграции с учетными системами торговой сети, подключено 3200 сотрудников.

В сентябре 2023 г. началось постепенное подключение, которое проходило несколькими волнами. Были подготовлены регламенты поддержки пользователей и взаимодействия ИТ-команды «Ленты» и «Т1». Кадровый ЭДО на базе Directum HR Pro интегрировали в корпоративное приложение «Лента Спутник». Это позволило сотрудникам торговой сети использовать привычное решение для работы с кадровыми процессами, а также получать пуш-уведомления из системы КЭДО. Благодаря интеграции с мобильным приложением пользователям не нужно создавать личные кабинеты на отдельных сайтах или устанавливать дополнительное приложение.

Переход на КЭДО помог сотрудникам дирекции по персоналу высвободить время, которое раньше требовалось для выполнения рутинных задач. Компания оптимизировала затраты на почтовые расходы, а также снизила объем бумаги, используемой для документов, что соответствует целям по эффективному использованию природных ресурсов.

Директор по персоналу «Ленты» Татьяна Юркевич: «КЭДО – очень важный инструмент повышения нашей эффективности и упрощения работы сотрудникам компании: теперь можно подписывать заявления и приказы в удобное время в любом месте. Технологию уже оценили наши коллеги, и мы рассчитываем, что скоро ее будут использовать более 95% сотрудников «Ленты». Кроме того, благодаря переходу на кадровый электронный документооборот нашим HR-специалистам нужно хранить существенно меньше документов, а сотрудникам гораздо реже приходить в отдел персонала подписывать бумаги».

За год к системе КЭДО подключились 86%сотрудников торговой сети «Лента» – более 39 тыс. человек. В электронный вид переведены более 30 различных видов заявлений и приказов, локально-нормативные акты. Сейчас в системе подписано более 21 тыс. заявлений, более 55 тыс. кадровых документов, выполнено 180 тыс. заданий по ознакомлению с локально-нормативными актами компании.

Руководитель отдела разработки и внедрения ЕСМ решений холдинга «Т1» Алексей Пестерев: «Данный проект является крупнейшим в стране по охвату пользователей и с точки зрения реализованной функциональности. Нам удалось создать интеграционные механизмы и автоматизировать процессы так, чтобы обеспечить сотрудников «Ленты» бесшовным и быстрым получением всей информации для подписания десятков видов кадровых документов. Дополнительно мы провели нагрузочное и объемное тестирование, чтобы убедиться в надежной работе системы, которой пользуются более 39 тыс. человек».