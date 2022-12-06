«Лента» завершила пилот по внедрению системы автоматического планирования смен в супермаркетах Новосибирска

«Лента» объявила о завершении пилота по внедрению системы автоматического планирования смен в супермаркетах Новосибирска. Система позволяет полностью автоматизировать планирование и максимально эффективно распределять смены между сотрудниками. В специальной программе директор магазина сможет планировать рабочее время, исходя из дневной, почасовой нагрузки и сформировать различные варианты графиков.

По результатам пилота производительность магазинов, где тестировали систему, выросла на 10%. При этом качество сервиса осталось на прежнем уровне. Кроме того, благодаря автоматическому планированию смен компания снизила долю затрат в товарообороте на 0,5 процентных пункта.

Директор по персоналу «Ленты» Татьяна Юркевич сказала: «Нам удалось не просто научиться эффективно выстраивать графики и экономить время. Мы замерили операции в магазинах и устранили неэффективные процессы. Автоматизированная система позволит нам повысить производительность труда и стать более привлекательной компанией для сотрудников, которые предпочитают частичную занятость».

Компания начала готовить тираж решения и запустит пилот в гипермаркетах.