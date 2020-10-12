«Лента» ускорит адаптацию новых сотрудников с помощью мобильного приложения

«Лента» запустила мобильное приложение «TalentTech.Адаптация» для новых сотрудников. Приложение разработано на платформе IT-холдинга TalentTech. Оно предназначено для кандидатов, которые устраиваются в центральный офис «Ленты» в Санкт-Петербурге. За неделю до трудоустройства каждый из них может скачать приложение на платформах iOS и Android для знакомства с компанией. Адаптация проходит в игровой форме: за изучение каждого из семи уровней сотрудник зарабатывает баллы и борется за позиции в рейтинге. После трудоустройства пользователь приложения получает доступ к документам, регламентам и внутренним ресурсам компании.

Компания тестировала приложение на протяжении двух месяцев. Для этого была создана фокус-группа, в которую вошли сотрудники, недавно устроенные в «Ленту». Приложение было усовершенствовано на основе обратной связи. Его целевой аудиторией стали работники центрального офиса.

«Задача успешной компании – сделать так, чтобы новые сотрудники становились эффективными за короткий срок. Приложение TalentTech поможет ускорить адаптацию сотрудников, повысить уровень вовлеченности и усовершенствовать процесс наставничества», – отметила директор по персоналу «Ленты» Татьяна Юркевич.