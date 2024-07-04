В системе Altevics завершена разработка всех основных ITSM-процессов

Компании Cleverics и GreenData, разработчики ITSM- и ESM-системы Altevics, объявляют о готовности модулей автоматизации всех основных ITSM-процессов, которые закроют потребности большинства сервисных подразделений и сервисных компаний. Благодаря усилиям Cleverics и GreenData, этот стратегический продукт достиг функционального уровня, не уступающего лучшим западным аналогам. Об этом CNews сообщили представители Cleverics.

Altevics – это ITSM- и ESM-система, позволяющая комплексно автоматизировать сервисные и ИТ-процессы, запросы служб АХО, АХД, HR и других подразделений в соответствии с рекомендациями ITIL 4. Она отвечает потребностям большинства клиентов сервисных организаций ИТ-компаний и департаментов.

С помощью Altevics клиенты могут автоматизировать: портал поддержки пользователей, управление инцидентами и запросами на обслуживание, управление инфраструктурными инцидентами, каталог услуг, уровни обслуживания и сервисные соглашения (SLA), управление операциями, заданиями и согласованиями, управление конфигурациями (CMDB), управление изменениями, управление проблемами, построение сервисно-ресурсных моделей, управление регламентными операциями.

Вся функциональность предоставляется клиентам в рамках единого пакета, что позволяет им автоматизировать новые процессы без дополнительных затрат на ПО в будущем. Методологически все процессы объединены в единую целостную процессную модель, которую Cleverics использует в своих консалтинговых проектах уже более 10 лет. При этом система Altevics развивается согласно дорожной карте продукта, и в разработке уже находятся следующие функциональные модули.

Altevics предназначен для компаний разного масштаба, для которых производительность, отказоустойчивость, непрерывность функционирования сервисов имеют критическое значение. Учитывая это, система регулярно проходит многоуровневое нагрузочное тестирование, моделируются пиковые нагрузки, сравниваются показатели и отслеживаются долгосрочные тренды.

Евгений Шилов, управляющий партнер Cleverics: «Altevics сегодня — это современная ITSM/ESM-система, включающая в себя автоматизацию основных сервисных процессов по проверенной многолетней практикой методологии от Cleverics. В Altevics уже есть все самое необходимое для быстрого старта: нужные модули уже разработаны и готовы к использованию. Можно начать, к примеру, с портала поддержки пользователей и обработки запросов на обслуживание, далее автоматизировать управление конфигурациями, проблемами, изменениями. Мы предоставляем современный инструмент для развития динамичных компаний».

Система Altevics доступна к заказу в компаниях Cleverics, GreenData, а также через партнеров.