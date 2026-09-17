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Мещанюк Сергей

СОБЫТИЯ


17.09.2026 Огромный российский ритейлер электроники на всех парах трансформируется в гибрид Wildberries и Ozon 1
25.02.2022 В России бешеный рост цен на технику. В один миг все подорожало на 30% 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Мещанюк Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13253 1
Meta Platforms - Facebook 4631 1
Intel Corporation 12859 1
AMD - Advanced Micro Devices 4688 1
Telegram Group 2979 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 805 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2985 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1956 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1358 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1421 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4973 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5879 2
Наушники - Headphones 4529 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1679 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13122 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3446 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3338 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6096 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22740 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1501 1
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2563 1
Фотобанк - Photobank 210 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4919 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35574 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27053 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15523 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17076 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2612 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1051 1
Microsoft Notepad (Блокнот) 305 1
Apple MacBook Pro 562 1
Apple iPhone 12 243 1
Дмитриев Алексей 86 1
Бакальчук Владислав 52 1
Алексеев Дмитрий 6 1
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 176 1
Путин Владимир 3466 1
Россия - РФ - Российская федерация 167709 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47919 2
Украина 7947 2
ЛНР - Луганская Народная Республика 208 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1807 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54985 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2551 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19693 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4521 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1821 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2389 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 238 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9146 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27531 1
Оферта - Offero - предложение о заключении сделки, в котором изложены существенные условия договора 215 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18313 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4069 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9153 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6212 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1957 1
Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 207 1
Металлы - Палладий - Palladium 40 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3844 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8545 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472802, в очереди разбора - 724502.
Создано именных указателей - 201331.
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