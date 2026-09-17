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Мещанюк Сергей
СОБЫТИЯ
|17.09.2026
|Огромный российский ритейлер электроники на всех парах трансформируется в гибрид Wildberries и Ozon 1
|25.02.2022
|В России бешеный рост цен на технику. В один миг все подорожало на 30% 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Мещанюк Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Apple Inc 13253 1
|Meta Platforms - Facebook 4631 1
|Intel Corporation 12859 1
|AMD - Advanced Micro Devices 4688 1
|Telegram Group 2979 1
|Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 805 1
|М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2985 2
|Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1956 1
|Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1358 1
|Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1051 1
|Microsoft Notepad (Блокнот) 305 1
|Apple MacBook Pro 562 1
|Apple iPhone 12 243 1
|Дмитриев Алексей 86 1
|Бакальчук Владислав 52 1
|Алексеев Дмитрий 6 1
|Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 176 1
|Путин Владимир 3466 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472802, в очереди разбора - 724502.
Создано именных указателей - 201331.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472802, в очереди разбора - 724502.
Создано именных указателей - 201331.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.