Технические специальности обеспечили рекордный приток абитуриентов в Московский Политех

Московский политехнический университет завершил прием документов на 2025 учебный год, зафиксировав рекордные показатели. Общее количество подавших заявления превысило 28 тыс. человек против 16,5 тыс. в 2024 г., что составляет рост на 70%. Все бюджетные места в университете закрыты. Об этом CNews сообщили представители Московского политехнического университета.

Наибольший интерес абитуриенты проявили к ИТ-направлениям. Специальность «Информатика и вычислительная техника» собрала более 7 тыс. заявлений, «Информационные системы и технологии» — почти 6 тыс. Особенно впечатляющую динамику показала программа специалитета «Информационная безопасность автоматизированных систем», где количество заявлений выросло более чем в два раза — с 1067 до 2305. Традиционные инженерные специальности также демонстрируют устойчивый спрос. Строительство, машиностроение, энергетические направления сохраняют высокие позиции в рейтинге популярности.

Данные приемной кампании показывают устойчивые гендерные предпочтения при выборе специальностей. Все технические направления остаются преимущественно мужскими. На информатику и вычислительную технику мужчины подали 71% заявлений, на машиностроение — 85%, на электроэнергетику — 84%. Наиболее выраженная мужская доминация наблюдается в энергетическом машиностроении, где доля мужчин достигает 86%.

Обратная картина складывается в творческих и гуманитарных областях. Женщины составляют подавляющее большинство на направлениях «Графика» — 93%, «Дизайн» — 92%, «Журналистика» — 87%. В области экономики и управления гендерное распределение также смещено в сторону женщин: 71% заявлений на экономику и 70% на менеджмент подали девушки.

Исключением среди технических специальностей стала биотехнология, где женщины составляют 68% поступающих. Это направление демонстрирует один из самых высоких темпов роста — количество заявлений увеличилось с 604 до 1179.

Ответственный секретарь приемной комиссии Московского политеха Юрий Анфимов отметил, что рост приема в ведущие вузы крупных городов можно рассматривать как позитивное явление, поскольку университеты-лидеры обладают развитой инфраструктурой. При этом он признал существование риска оттока кадров из регионов — часть выпускников, получив образование в столице, может предпочесть остаться здесь или в других крупных центрах.

«Современные лаборатории, исследовательские центры и технопарки создают условия для качественной подготовки специалистов. Открытие Школы технологического лидерства и развитие этого направления в образовательных программах дают абитуриентам понимание карьерных возможностей. Работа с индустриальными партнерами и практические результаты университета подтверждают успешность наших подходов», — сказал Анфимов.

Большой интерес вызвали у абитуриентов направления Передовой инженерной школы технологического лидерства Московского Политеха. В частности, на специальность «Мехатроника и робототехника» направили заявления 1711 человек против 987 в 2024 г., а на «Информатику и вычислительную технику» — 7230 против 5564. В рамках Передовой инженерной школы технологического лидерства также готовят специалистов по направлениям «Программирование и интеллектуальные системы управления транспортом», «Мехатронные системы в автоматизированном производстве», «Аддитивные технологии». Программы магистратуры включают «Гоночный инжиниринг», «Программную инженерию в автомобилестроении», «Высокоавтоматизированные транспортные средства».