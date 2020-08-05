Новое в СХД
Как переплыть озеро данных и не утонуть
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
Интеграция
Мы запутаемся в проводах! Рынок спорит, даст ли реальную скорость NVM

Спецпроекты

Университет Иннополис сделал открытым свой симулятор беспилотников

Техника Открытое ПО

Innopolis Simulator, разработанный специалистами российского университета Иннополис, может использоваться в образовании, для отладки и тестирования автономных подвижных объектов. Теперь воспользоваться симулятором и стать виртуальным оператором беспилотника в Иннополисе может любой желающий.

Бета-версию симулятора представили в октябре 2019 г. научные сотрудники центра компетенций НТИ по направлению «Технологии компонентов робототехники и мехатроники» на базе университета Иннополис. С помощью него разработчики беспилотных средств смогут избежать критических ошибок проектирования, исправить их на ранних этапах, проводить больше испытаний прототипа и сэкономить на натурных испытаниях. Для испытаний беспилотной системы нужен только один разработчик и доступ к системе. Это удешевляет разработку беспилотников и делает их безопаснее.

Специалисты лаборатории автономных транспортных систем, входящей в состав центра, использовали Innopolis Simulator в работе над собственными летательными и наземными беспилотными решениями для легкового транспорта на базе KIA Soul и Hyundai Santa Fe и грузового транспорта на базе «Камаза» — программный комплекс использовался для отладки и моделирования поведения полноценной модели в симуляторе. «Кроме того, на симуляторе мы провели отладку автоматического режима управления беспилотного летательного аппарата вертикального взлёта и посадки», — сказал старший инженер-разработчик лаборатории автономных транспортных систем Сергей Копылов.

Innopolis Simulator отрабатывает различные сценарии на дороге, имитирует движение трафика и пешеходов и их обнаружение, моделирует все необходимые датчики и сенсоры — радар, лидар, камеры, GPS, IMU. В программном комплексе реализованы модули ground truth, которые определяют точное расположение объектов в пространстве, и визуализация активных камер, благодаря чему изображения в систему беспилотника поступают в режиме реального времени.

Специалисты университета Иннополис разработали модули картографирования и динамической загрузки карт, текстурирование поверхности которых происходит в реальном времени, ландшафта и некоторых объектов окружения в зависимости от положения автомобиля в глобальных координатах.

По сравнению с аналогами, у симулятора университета Иннополис есть уникальные параметры: гибкое конфигурирование каждого датчика, снятие датасетов, разработка уникальных сценариев, поддержка разнообразных моделей подвижных объектов, модуль картографирования, геокодинга и процедурного генерирования поверхности и объектов в зависимости от положения автомобиля, модуль создания и экспорта HD карт, модуль управления временем суток и погодными эффектами, модуль аналитики, модуль редактирования контента сцены на время выполнения, встроенный конвертер координат и модуль построения дорожного полотна по полученным заранее данным.

С момента первого релиза разработчики ИТ-вуза внесли в симулятор ряд дополнений: добавили возможность изменять параметры каждого датчика беспилотного транспортного средства во время выполнения маршрутного задания; добавили выполнение сценариев с помощью python-скриптов; добавили запуск симулятора с файлом конфигурации, где хранятся заранее заданные настройки; улучшили визуальную составляющую — перешли на HDRP для увеличения реалистичности. Улучшены эффекты окружающей среды; добавили возможность использования VR-очков; добавили подключение руля Logitech к симулятору для выполнения натурных сценариев в ручном режиме; добавили возможность построения 3D-объектов из лидарного облака точек, полученных при натурных проездах, для повышения точности позиционирования объектов внутри сцены симулятора при разработке; вынесли настройки в пользовательский интерфейс для удобства и гибкости при моделировании, начиная от системных параметров, заканчивая возможностью включения/выключения различных статичных объектов.

Другие материалы рубрики

Офисный пакет LibreOffice разделится на бесплатную и коммерческую версии

Выпущен мощный ноутбук на Linux «для параноиков»

Появился провайдер, предоставляющий бесплатный хостинг разработчикам СПО

В России заработала инфосистема автостраховщиков, переписанная за 2 миллиарда «с нуля»

Сбербанк может получить контрольную долю Rambler благодаря скандалу c Nginx

Ротшильд сокрушительно проиграл патентную войну знаменитым разработчикам Linux

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор серии Dell Latitude 9510: новые ноутбуки для бизнеса

7 полезных приложений для автомобилистов: выбор ZOOM

Процессоры AMD — оптимальное решение для вашего компьютера НР

Квартирные системы проветривания: виды, особенности, применение

Показать еще

Наука

Новые транзисторы работают вопреки основным законам

Новая жидкометаллическая батарея будет лучше литий-ионной

Кардиостимуляторы зарядятся фотонной энергией

Новый подход к ИИ: к нейронам подселили астроциты
Показать еще
Импортозамещение ВКС в госструктурах затянется на годы Импортозамещение ВКС в госструктурах затянется на годы Билетная система сохранится, даже если билеты станут виртуальными Билетная система сохранится, даже если билеты станут виртуальными