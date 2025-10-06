ГК «Ориентир»: растет спрос на автоматизацию в вузах и на инженеров в промышленности

Российская система высшего образования и реальный сектор экономики демонстрируют синхронную реакцию на вызовы рынка. За последние три года в МГТУ им. Н.Э. Баумана, одном из технических вузов страны, зафиксирован беспрецедентный рост интереса абитуриентов к специальностям, связанным с автоматизацией, робототехникой и ИИ. Этот тренд напрямую связан с бумом в промышленности и e-commerce, где автоматизация стала ключевым фактором успеха. Об этом CNews сообщили представители ГК «Ориентир».

Так, на направлении «Автоматизация технологических процессов и производств» количество абитуриентов, поступивших без вступительных испытаний (победителей олимпиад), увеличилось на 70%. Конкурс достиг 20 человек на место, сделав это направление одним из лидеров в университете.

Схожая картина наблюдается и по специальности «Мехатроника и робототехника», где число олимпиадников увеличилось на 15%, а конкурс вырос на 20%, до 11 человек на место. Стабильно запредельным остается конкурс на специальности, связанные с искусственным интеллектом, где проходные баллы держатся на уровне 300, а на некоторых программах все 100% бюджетных мест занимают победители олимпиад.

Суммарно три этих направления ежегодно выпускают свыше 300 специалистов.

«Мы видим осознанный выбор нового поколения студентов, — сказали представители МГТУ им. Н.Э. Баумана. — Молодежь понимает, где сегодня находятся точки роста экономики и какие компетенции будут востребованы в ближайшие десятилетия. Вуз, в свою очередь, отвечает на этот запрос, внедряя программы опережающего развития с углубленной практической подготовкой, чтобы выпускники приходили в индустрию полностью готовыми к решению самых сложных задач и могли быть конкурентоспособны на рынке».

Этот тренд — прямое отражение процессов, происходящих в российской экономике, особенно в логистике и электронной коммерции. Так, в 2024 г. промышленное производство в России выросло на 4,6%, а рынок e-commerce продемонстрировал 25-процентный прирост онлайн-заказов. Компании активно инвестируют в строительство производств, высокотехнологичных объектов, распределительных и фулфилмент-центров, где автоматизация и роботизация являются неотъемлемой частью.

Как отметил Артем Хомышин, коммерческий директор ГК «Ориентир», уже сейчас в распределительных центрах множества компаний ряд операций выполняется без участия человека, а средний уровень роботизации производственной и логистической отраслей достигает 19 роботов на каждые 10 тыс. сотрудников, а к 2030 г. этот показатель должен увеличиться на порядок, достигнув отметки не менее 194 роботов на каждые 10 тыс. сотрудников. Без современных систем учета, WMS и WCS работа логистики уже невозможна.

«На наших глазах меняется сама суть современного индустриального объекта: из простой «коробки» он превращается в сложный технологический комплекс, управляемый ИТ решениями на базе ИИ, где работают конвейерные системы, сортеры, автоматизированные системы хранения и роботы AMR/FMR/CTU/AGV и другие технологии, в том числе на базе «машинного зрения». Это требует инженеров совершенно нового уровня. Рост конкурса в технических университетах — лучший индикатор того, что кадровый фундамент для технологического рывка в отрасли уже закладывается. По нашим оценкам, рынок складской автоматизации в России будет развиваться семимильными шагами, и без этих специалистов его развитие невозможно. Аналогичные тренды наблюдаются и в девелопменте. Так при проектировании зданий могут использоваться сложные вычислительные модели в том числе на базе ИИ, а производство отдельных элементов зданий или их систем также автоматизируется для повышения качества и оптимизации затрат», — сказал Артем Хомышин.