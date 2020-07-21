Новое в СХД
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Как переплыть озеро данных и не утонуть
Интеграция
Мы запутаемся в проводах! Рынок спорит, даст ли реальную скорость NVM

Спецпроекты

Искусственный интеллект поможет абитуриентам поступить в петербургские вузы

Интеграция Внедрения
, Текст: Эльяс Касми

«Билайн бизнес» (структурное подразделение ПАО «ВымпелКом») и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) реализовали проект по привлечению абитуриентов с помощью системы искусственного интеллекта Билайн AI (Билайн Artificial Intelligence).

В течение месяца, в период работы приемной комиссии, система Билайн AI обеспечивает обращения к школьникам 16-18 лет и студентам выпускных курсов вузов 22-25 лет, которые в 2020 г. интересовались поступлением в высшие учебные заведения, а также к их родителям. Целевой аудиторией являлись абитуриенты, заинтересованные в высокотехнологичных специальностях («информационная безопасность», «математика и механика», «нанотехнологии и наноматериалы»). География таргетированной рекламной кампании охватывала практически все регионы России.

Билайн AI – это группа систем для умного маркетинга, которая позволяет запускать рекламные кампании через топовые онлайн-инструменты рынка (Google, Yandex, MyTarget, Facebook и тд.), а также через собственный инвентарь (SMS, PUSH, голосовые звонки, приложение «Мой Билайн»). Формирование аудиторий проводится как на данных «Билайн» с использованием, например, интересов и предпочтений пользователей и информации о геолокации, так и на данных партнеров.

Помимо этого, Билайн AI помогает точечно анализировать аудиторию, строить кастомный портрет целевого клиента, анализировать спрос, проводить оценку роста продаж или посещаемости оффлайн локаций и многое другое.

В 2020 г. СПбПУ предлагает абитуриентам более 5000 бюджетных мест и более 60 направлений подготовки. Увеличен набор на стратегически важные и востребованные направления, такие как «Автоматизация технологических процессов и производств», «Строительство уникальных зданий и сооружений», «Мехатроника и робототехника». Вуз использует новые технологии не только в рамках организации учебного процесса, но и для подбора абитуриентов.



Другие материалы рубрики

Россия запускает оплату штрафов и госуслуг по QR-коду

Oracle объявила о размещении всех публичных облачных сервисов в дата-центрах заказчиков

Как меняются СХД: новые технологии и перспективы рынка

Суперкомпьютер на процессорах ARM впервые в истории стал самым быстрым на Земле

РЖД переехали на «Яндекс.браузер» и российскую почту

Российско-американская платежная система превращается в производителя электромобилей

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Триммер или газонокосилка — что выбрать для дачи?

Лучшие ноутбуки-трансформеры: выбор ZOOM

Лучшие накопительные водонагреватели для квартиры: хиты продаж

Питаем от солнца: техника для дачи на солнечных батареях

Показать еще

Наука

Черные дыры — неисчерпаемый источник энергии

Следующее поколение миниатюрной электроники не за горами

Обнаружен центр тяжести Солнечной системы

Сахарная пудра — особый ингредиент при 3D-печати человеческих сосудов
Показать еще
«Лаборатория Касперского» анонсировала новые решения для корпоративной кибербезопасности «Лаборатория Касперского» анонсировала новые решения для корпоративной кибербезопасности Руслан Рахметов, Security Vision: Чем российское ПО на самом деле лучше западного Руслан Рахметов, Security Vision: Чем российское ПО на самом деле лучше западного Dell Technologies 2020_Live Dell Technologies 2020_Live