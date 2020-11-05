В Дагестане открыли учебный центр РЕД СОФТ

27 октября 2020 в г. Махачкала состоялось торжественное открытие учебного центра РЕД СОФТ в Дагестанском государственном техническом университете. Ранее в марте этого года разработчик и вуз подписали ряд соглашений, которые предусматривают создание учебного центра для проведения обучения пользователей и специалистов работе с продуктами компании, подготовку квалифицированных специалистов, а также создание центра компетенций.

По программам авторизованного учебного центра планируется обучение и повышение квалификации всех направленных от предприятий и организаций республики сотрудников и служащих государственных структур. Это означает, что повысить квалификацию или пройти обучение может любой желающий, заинтересованный в использовании для решения своих задач продуктовой линейки РЕД СОФТ.

Студенты университета получат возможность практической работы с флагманскими продуктами РЕД СОФТ уже на этапе обучения, так как их использование вводится в курс практических и лабораторных занятий по ряду дисциплин по направлениям подготовки, связанных с IT-технологиями, а также спецдисциплин по направлениям «Управление в технических системах», «Мехатроника и робототехника», «Электроэнергетика и электротехника».

«В рамках национального проекта Цифровая экономика проводятся работы по замене зарубежного программного обеспечения на отечественное. Этот процесс даст толчок не только для развития отечественных ИТ компаний, но и внесёт весомый вклад в обеспечение цифрового суверенитета России. Важным инструментом этой деятельности является подготовка компетентных кадров в этой сфере. Открытие центра в Республике Дагестан носит стратегический характер, который обеспечит качественный переход на отечественное программное обеспечение», – отметил министр информатизации, связи и массовых коммуникаций Республики Дагестан Снегирев С.В.

«Сегодня, открывая авторизованный центр РЕД СОФТ в ДГТУ, мы предлагаем для всех слушателей 3 программы с общим количеством часов 24, 36 и 48. Они рассчитаны для освоения информации о среде и администрирования операционной системы РЕД ОС, которая соответствует требованиям безопасности и подходит для использования органами исполнительной власти. Мы предполагаем, что обучение будут проходить не только сотрудники органов госвласти, но и представители компаний различных форм собственности и студенты, обучающиеся по соответствующим направлениям подготовки», – сказал ректор Дагестанского государственного технического университета Суракатов Н.С.