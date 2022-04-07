Владислав Федулов: переход на ЭДО сэкономит крупным компаниям сотни миллионов рублей

Государственная Дума на пленарном заседании в среду, 6 апреля 2022 г., приняла в первом чтении законопроект, который вводит базовое регулирование создания юридически значимых электронных дубликатов бумажных документов и правовые основы для долговременного хранения документов в электронном виде. Инициатива разработана Минэкономразвития в рамках национальной программы «Цифровая экономика».

Как пояснил заместитель министра экономического развития Владислав Федулов, сейчас максимальный срок хранения документов – например, трудовых договоров, служебных контрактов, гражданско-правовых договоров и многих других – может достигать 75 лет. Расходы крупных компаний на логистику и аренду в некоторых случаях могут доходить до 500 млн – 1 млрд руб. в год.

Кроме того, бумажный документооборот приводит к дополнительным издержкам в работе организаций. Замминистра привел данные экспертов и представителей делового сообщества, согласно которым переход на «цифру» позволит ускорить бизнес-процессы в среднем в пять раз.

Законопроект позволяет создавать юридически равнозначные копии документов и устанавливает правила формирования таких дубликатов. «Сделать это могут только подписанты с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. Сама копия при этом должна будет визуально повторять оригинал», – отметил Владислав Федулов. При соблюдении условий хранения электронных дубликатов у компаний и органов власти появится право избавиться от бумажных оригиналов через год.

Также законопроектом регламентируется перевод электронных документов из одного формата в другой с сохранением их юридической значимости. «Законопроектом учтены основные риски искажения содержания документов в ходе вводимых процедур. Так, помимо использования усиленной квалифицированной электронной подписи, создание дубликатов будет возможно только при участии всех, кто подписал документ в бумажном виде, или организаций, получивших специальную лицензию. Вводятся особые, более строгие требования к процедуре в отношении отдельных категорий документов», – сказал замминистра.

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В конвертируемых документах должны быть сохранены в неизменном виде содержание и структура исходного документа.

Кроме этого, запрещается создание дубликатов, хранение и уничтожение документов архивного фонда Российской Федерации, а также документов, составляющих государственную тайну, документов, удостоверяющих личность, и ряда иных.

«Принятия этого законопроекта ждет бизнес и банковское сообщество. Предлагаемые нормы помогут не только сократить затраты, но и значительно ускорить работу компаний при сохранении всех требований безопасности», – отметил Владислав Федулов.