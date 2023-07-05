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Content AI присоединилась к Кодексу этики в сфере ИИ

Российский разработчик продуктов для интеллектуальной обработки информации Content AI присоединился к Кодексу этики в сфере искусственного интеллекта, разработанному Альянсом в сфере ИИ.

Документ представляет собой единую систему рекомендательных принципов и правил, предназначенных для создания среды доверенного развития в России технологий искусственного интеллекта. Инициатором его создания выступила группа ведущих технологических компаний.

Кодекс этики в сфере ИИ призван стать ориентиром для развития технологий ИИ в стране и обеспечивать доверие к ИИ со стороны пользователей, общества и государства.

Content AI готова делиться экспертизой и опытом разработки ИИ-продуктов, участвовать в формировании эффективных и безопасных методов взаимодействия с ИИ.

«Технологии искусственного интеллекта являются базовыми для наших решений. Мы считаем крайне важным внедрять практики ответственного отношения к разработке продуктов на базе ИИ, применять этические стандарты при их использовании и планировании развития продуктовой линейки, – отметила генеральный директор Content AI Светлана Дергачева. – Мы высоко оцениваем инициативу ведущих игроков рынка глубоко изучать этические аспекты использования искусственного интеллекта. Это говорит о зрелости ИТ-сообщества в России и понимании важности глобальной технологической трансформации, которая сегодня происходит в мире и затрагивает все без исключения аспекты человеческой деятельности».

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