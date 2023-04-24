GigaChat vs ChatGPT: Сбербанк открывает доступ к своей новейшей нейросетевой модели

Сбербанк выпустил собственную версию мультимодальной нейросети, которая на первом этапе будет доступна в режиме тестирования по приглашениям. Она умеет отвечать на вопросы пользователей, поддерживать диалог, писать программный код, создавать тексты и картинки на основе описаний в рамках единого контекста. В отличие от иностранной нейросети, сервис GigaChat изначально уже поддерживает мультимодальное взаимодействие и более грамотно общается на русском языке. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Архитектура сервиса GigaChat основана на нейросетевом ансамбле модели NeONKA (NEural Omnimodal Network with Knowledge-Awareness), включающей различные нейросетевые модели и метод supervised fine-tuning, reinforcement learning with human feedback. Благодаря этому новая нейросеть «Сбера» может решать множество интеллектуальных задач: поддерживать беседу, писать тексты, отвечать на фактологические вопросы. А включение в ансамбль модели Kandinsky 2.1 дает нейросети навык создания изображений. Входящую в состав NeONKA ru-GPT 3.5 с 13 млрд параметров мы планируем выложить в открытый доступ в целях ускорения развития open-source сообщества и технологий в области искусственного интеллекта.

Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка: «Новая разработка «Сбера», которую мы сегодня представили, является прорывной для всей большой вселенной российских технологий. Более того, GigaChat уникален своей открытостью архитектуры, в то время, как мировые аналоги нашей модели придерживаются курса Closed AI. Важно, что GigaChat могут использовать не только массовые пользователи, которые любят экспериментировать с инновациями, но студенты и даже исследователи для серьезных научных работ».

Модель уже активно внедряется во многие продукты и сервисы «Сбера». Виртуальный ассистент «Салют» — один из первых продуктов, который получит в ближайшее время все возможности новой модели. Первая версия модели NeONKA была оптимизирована по размеру и скорости для применения в высоконагруженных сервисах.

Новая умная нейросеть прекрасно подойдет для работы представителей СМИ, редакторов, программистов, педагогов, студентов, маркетологов и представителей других профессий. В будущем разработчикам и бизнесу GigaChat также будет доступен для использования через облачное API.

Сейчас модель работает в режиме закрытой бета-версии. Чтобы оказаться в числе первых, кто бесплатно протестирует новую нейросеть, надо вступить в закрытое сообщество в Telegram-канале.

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В разработке модели участвуют команды SberDevices и Sber AI при поддержке Института искусственного интеллекта AIRI и ряда отраслевых экспертов, привлеченных для передачи GigaChat различных предметных знаний, настройки ее на корректное исполнение инструкций и точность. Обучение нейросети происходило на суперкомпьютере Christofari Neo.

В GigaChat применяется ряд решений, призванных исключить использование генеративных моделей, противоречащее Кодексу этики в сфере искусственного интеллекта. Команда разработчиков будет и дальше улучшать возможности умной нейросети и уделять особое внимание вопросам этики и безопасности модели.

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ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы.