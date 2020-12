Kaspersky ICS CERT стал участником международного сообщества FIRST

Kaspersky ICS CERT присоединился к сообществу команд реагирования на компьютерные инциденты FIRST (Forum of Incident Response and Security Teams), которое существует с 1990 г. Сегодня оно объединяет 540 государственных учреждений и частных компаний из 95 стран. Членство в FIRST позволит экспертам компании не только обмениваться идеями и делиться опытом с командами исследователей по всему миру, но и эффективнее синхронизировать совместные действия в борьбе с киберугрозами.

«Мы рады, что стали частью глобальной коммуникационной платформы FIRST. Расширяя сеть рабочих контактов, мы сможем улучшить свои возможности по киберзащите промышленных предприятий», — сказал Евгений Гончаров, руководитель Kaspersky ICS CERT (центра реагирования на угрозы безопасности промышленных инфраструктур «Лаборатории Касперского»).

«”Лаборатория Касперского” всегда была важным участником сообщества экспертов информационной безопасности. Я рад, что теперь она стала членом FIRST и, что особенно приятно, одной из первых организаций, поддержавших наш этический кодекс», — сказал Серж Дро, глава форума FIRST.

«Лаборатория Касперского» много лет делится своим опытом, знаниями и технологиями с международным сообществом экспертов. Компания сотрудничает с прочими разработчиками и поставщиками продуктов и услуг информационной безопасности, оказывает помощь международным, включая Интерпол и Европол, и государственными правоохранительными организациями, взаимодействует с локальными центрами реагирования на компьютерные инциденты (CERTs), учебными заведениями и индивидуальными экспертами.

Kaspersky Industrial Systems Emergency Response Team — глобальный проект «Лаборатории Касперского», нацеленный на координацию действий производителей систем автоматизации, владельцев и операторов промышленных объектов, исследователей информационной безопасности при решении задач защиты промышленных предприятий и объектов критически важных инфраструктур. Эксперты Kaspersky ICS CERT предоставляют аналитические данные о киберугрозах и уязвимостях, помогают в разработке международных и локальных отраслевых рекомендаций, методик, подходов и стандартов обеспечения безопасности, делятся соответствующей экспертизой с широким сообществом специалистов.