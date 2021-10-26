Российские технологические компании приняли Кодекс этики в сфере искусственного интеллекта

Крупнейшие технологические компании России приняли Кодекс этики в сфере искусственного интеллекта, который разработан Альянсом в сфере искусственного интеллекта. Документ подписали «Сбер», «Яндекс», МТС, VK, «Газпром нефть» и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), а также ведущие компании и научно-исследовательские организации. Подписание прошло в присутствии первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко и вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Кодекс этики провозглашает человеко-ориентированный и гуманистический подход при развитии технологий ИИ, принципы недискриминации, безопасности работы с данными и информационной безопасности, идентификации ИИ в общении с человеком и уважения автономии воли человека, ответственности за последствия применения ИИ. Приверженность кодексу этики станет ключевым элементом социальной ответственности компаний, разрабатывающих и внедряющих технологии ИИ в России.

Планируется, что Кодекс этики в сфере искусственного интеллекта станет рекомендательным документом по этике для всех участников рынка ИИ: государства, бизнеса, российских и иностранных разработчиков. Кодекс устанавливает общие этические принципы и стандарты поведения, которыми могут руководствоваться участники отношений в сфере искусственного интеллекта.

В качестве инструмента реализации вышеупомянутых принципов и положений кодексом предусмотрено создание Национальной комиссии по этике ИИ, назначение уполномоченных по этике, а также возможность создания коллегиальных отраслевых органов по этике. Альянс также займется разработкой методических рекомендаций и свода наилучших практик решения возникающих этических вопросов в жизненном цикле ИИ.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка, сказал: «Многие считают, что технологии искусственного интеллекта неоднозначны: с одной стороны, это мощный драйвер развития для всего человечества, с другой – ИИ обладает некоторой степенью автономности в принятии им решений, и не всегда очевидно, как эти решения принимаются. Поэтому сегодня перед всеми нами стоит большая цель – выработать доверие к технологиям ИИ, а это невозможно без определения правил их этичного применения. Уверен, что принятый кодекс, в разработке которого активное участие принял «Сбер», станет важным шагом в укреплении доверия граждан нашей страны к ИИ и, как следствие, в развитии всей отечественной отрасли искусственного интеллекта».

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Вячеслав Николаев, президент МТС, отметил: «Именно решения на основе технологии искусственного интеллекта уже в ближайшее время могут обеспечить настоящий прорыв в части цифровизации здравоохранения, образования, не говоря уже о решении повседневных задач. Вместе с тем искусственный интеллект сегодня можно с уверенностью назвать технологией, которая вызывает наибольшую тревогу в обществе. Поэтому сейчас самое время определить принципы, которые помогут использовать технологии искусственного интеллекта с максимальной пользой для общества. В МТС этическим вопросам при разработке продуктов, в том числе на базе искусственного интеллекта, всегда уделялось повышенное внимание, и мы рады поделиться этим опытом в рамках разработки общероссийского кодекса этики ИИ».

Анатолий Браверман, первый заместитель генерального директора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), сказал: «Формирование и развитие рынка ИИ-технологий требует эффективного взаимодействия его участников. Совместная подготовка, принятие и дальнейшее использование Кодекса этики – важный этап формирования ключевых инструментов инфраструктуры и создания историй успеха для разработчиков, пользователей и инвесторов в сфере искусственного интеллекта. РФПИ вместе с соинвесторами и портфельными компаниями фонда традиционно большое внимание уделяет вопросам этики и репутации, поэтому готов активно делиться собственным и перенимать передовые опыт и практики».

Документ был разработан при поддержке Администрации президента России, Аналитического центра при Правительстве, Минэкономразвития и прошел экспертное и публичное обсуждение на площадках АНО «Цифровая экономика», Совета Федерации, Общественной палаты.