SuperJob​ и МФТИ проанализировали зарплаты молодых​ ИТ-специалистов

В преддверии главного​ ИТ-чемпионата планеты​ ICPC, который впервые пройдет в Москве с 1 по 6 октября 2021 г.,​ SuperJob​ и Московский физико-технический институт рассказали, по каким специальностям сильнее всего выросли зарплаты у молодых программистов.

По данным сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, средние рыночные заработные платы в сфере информационных технологий в Москве за 2 года выросли на 39,5%. Заработные платы молодых ИT-специалистов также растут. Если в 2019 г. начинающие программисты PHP могли рассчитывать на доход до 80 тыс. руб., то сегодня — до 110 тыс. руб. Аналитики больших данных и разработчики Java сразу после вуза могут получать до 130 тыс. руб. в месяц, однако такие зарплаты работодатели предлагают выпускникам лучших технических университетов и институтов, которые уже имеют портфолио выполненных проектов.





В рейтинге технических вузов России по уровню зарплат молодых ИT-специалистов 2015—2020 годов выпуска лидирует Московский физико-технический институт. Средние зарплаты выпускников МФТИ за год выросли на 50 тыс. руб. (+28%) и составляют 230 тыс. руб. в месяц.

По данным МФТИ, по уровню зарплат среди выпускников лидируют мужчины: зарплату более 100 тыс. руб. из них получают 91%, 69% – женщины. Доля женщин с уровнем зарплаты от 80 до 100 тыс. руб. – 14%, а мужчин – 5%. От 60 до 80 тыс. руб. получают 7% женщин, окончивших МФТИ, и 2% мужчин.

МФТИ, по версии журнала Forbes, является лидером среди университетов по числу выпускников, входящих в список богатейших бизнесменов России. На данный момент это 12 выпускников МФТИ.

«Программированию начинают учить детей уже с 4-5 лет даже не для того, чтобы в будущем они стали разработчиками мобильных приложений или программистами в финтехе​ —​ программирование стимулирует креативное и формирует алгоритмическое мышление, развивает навыки решения задач, умение учиться и навыки совместной работы. Физтех по праву является одним из лидеров в подготовке высокопрофессиональных кадров в области искусственного интеллекта, интернета вещей, биоинформатики, что наглядно демонстрируют многократные победы наших студентов в самом престижном международном турнире по спортивному программированию ICPC», — рассказал​ ректор МФТИ(является сооорганизатором финала Международного студенческого чемпионата по программированию ICPC в Москве),​ Дмитрий Ливанов.

«Впервые финал Международного студенческого чемпионата мира по программированию пройдет в Москве. Это – показатель не только высокого уровня отечественной школы программирования, но и признание достижений российской столицы в области цифровизации. Желаю всем участникам чемпионата креативно поработать – и пусть победит сильнейший»,​ - сказал​ Сергей Кириенко, первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации.