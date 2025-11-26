МФТИ и ведущие технические вузы подписали соглашение о создании в России сетевого Квантового университета

Ведущие технические университеты подписали соглашение о намерении создания Квантового университета. Цель проекта – развитие российской школы подготовки в области квантовых технологий и формирование поколения высококвалифицированных кадров для квантовой индустрии – ученых, инженеров, специалистов по практическому применению квантовых инноваций для различных отраслей. Об этом CNews сообщили представители МФТИ.

Подписи под документом о сотрудничестве поставили ректор МФТИ Дмитрий Ливанов, ректор МГТУ им. Баумана Михаил Гордин, ректор МИФИ Владимир Шевченко и ректор университета МИСИС Алевтина Черникова. Участником церемонии стала директор по квантовым технологиям Госкорпорации «Росатом» Екатерина Солнцева.

С инициативой создания университета в 2023 г. выступила госкорпорация «Росатом» как руководитель дорожной карты по квантовым вычислениям. Создание университета поддержано Президентом России и вошло в перечень президентских поручений по итогам первого ФБТ.

Предполагается, что университет станет сетевым образовательным центром в области квантовых технологий: он объединит в единую систему существующие программы вузовской подготовки квантового профиля, а также будет содействовать их дальнейшему развитию.

«У нас в университете мы активно занимаемся квантовыми технологиями на основе сверхпроводимости, в частности, недавно нашими учеными был создан квантовый вычислитель на 40 кубитах. В квантовой механике есть очень важное понятие когерентности. Простым языком оно означает «быть на одной волне». Вступая в этот консорциум, мы хотим быть на одной волне с ведущими российскими университетами, которые работают в направлении квантовых вычислений», – сказал ректор МФТИ Дмитрий Ливанов.

Одна из задач сетевого Квантового университета – повышение квантовой грамотности и реализация соответствующих просветительских программ для населения, в том числе популяризация квантовых образовательных проектов для школьников.

«В ожидании квантового прорыва в мире драматически растет число проектов, нацеленных на выработку перспективных практик промышленного применения квантовых технологий. Это означает, что именно сейчас формируется новая индустрия, которая скоро будет определять облик экономики и нашей с вами жизни. Российская атомная отрасль уже реализует программу пилотного внедрения квантовых новаций. И мы видим, что один из ключевых факторов успеха здесь – наличие кадров с квантовыми компетенциями на производстве. Наши вузы готовят сильнейших в мире физиков, математиков, инженеров. На этой базе мы создадим передовую школу квантового образования и науки, которая станет «международным стандартом» квантового образования», – сказала директор по квантовым технологиям Госкорпорации «Росатом» Екатерина Солнцева.

На первом этапе стороны соглашения обсудят возможности объединения интеллектуальной и материально-технической базы для создания Квантового университета. В повестке совместной работы – обсуждение совместной прикладной научно-исследовательской деятельности, а также содействия коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности и внедрению квантовых технологий в реальный сектор экономики.

В будущем рассматривается возможность научно-образовательного сотрудничества в рамках Квантового университета с партнерами из государств-членов БРИКС и СНГ в целях создания и масштабирования передовой образовательной модели по квантовым технологиям.