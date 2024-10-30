«МТС Web Services» за 9 месяцев отразила почти 20 тысяч кибератак на свою инфраструктуру

«МТС Web Services» за первые три квартала 2024 г. успешно отразила почти 20 тыс. кибератак на свою инфраструктуру, из них почти тысяча были критичными. Из отраженных атак в первые девять месяцев 2024 г. более 9 тыс. составляли DDoS. Еще чуть более 10 тыс. были сложными атаками на инфраструктуру провайдера, из них 940 отраженных атак – были критичными с точки зрения возможных последствий для бизнеса.

«Наравне с технологичностью нашим главным приоритетом остается обеспечение безопасности облачных технологий. Облачные провайдеры обладают колоссальным опытом в сфере ИБ, так как уже на протяжении многих лет успешно отражают атаки на свою инфраструктуру. Мы не останавливаемся на достигнутом и непрерывно продолжаем усиливать свою информационную безопасность, укрепляя наши системы и развивая меры по предотвращению угроз. Только с начала года наша команда ИБ увеличилась более чем в пять раз. Тысячи компаний доверяют нам свои данные и ИТ-системы», – отметил вице-президент по развитию инфраструктуры МТС, CEO «МТС Web Services» Игорь Зарубинский.