Облачная выручка MWS в I квартале 2024 года выросла на 32%

MTS Web Services (MWS) сообщила о том, что выручка компании от облачных сервисов в I квартале 2024 г. выросла на 32% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. OIBDA по облачным продуктам за это время увеличилась более чем в 2,8 раза. Число предприятий в облаке компании за год выросло на 19%.

Самым быстро растущим направлением в облаке MWS стало «хранение». Выручка компании в данном сегментах в I квартале 2024 г. увеличилась на 66% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Среди сервисов этого направления наибольший рост показали объектное хранилище, продажи которого за год увеличились в два раза и резервное копирование – прирост 60%.

Растет интерес бизнеса и к сервисам кибербезопасности. В начале года выручка MWS в этом сегменте увеличилась на 65%. Самыми быстро растущими сервисами в данном направлении стали защита от DDoS-атак, спрос на которую вырос в 1,7 раза, и центр мониторинга информационной безопасности (SOC) – прирост в 1,5 раза.

Также растет спрос на сетевые сервисы и SaaS-решения в облаке MWS. Выручка от предоставления офисного ПО в виртуальной инфраструктуре увеличилась более чем в пять раз. Продажи решения для централизованного управления распределенными сетями Cloud SD-WAN выросли почти в 2,5 раза, спрос на сервис быстрой доставки контента Cloud CDN увеличился в 3,5 раза.

«Одним из основных трендов на российском облачном рынке в последние годы стал перенос данных из иностранной виртуальной инфраструктуры в российскую. Чтобы удовлетворить потребность бизнеса в мощностях для вычисления и хранения данных мы непрерывно развиваем нашу инфраструктуру: строим новые ЦОДы, открываем зоны доступности, развиваем наши облачные сервисы, запускаем новые услуги. Это привело к тому, что наши сервисы хранения и резервного копирования информации в первом квартале росли значительно быстрее рынка. Еще одним трендом на российском рынке стало увеличение числа кибератак на бизнес. В связи с этим мы расширяем нашу линейку сервисов информационной безопасности, чтобы помочь нашим клиентам эффективно защищать свою инфраструктуру от подобных инцидентов», – отметил вице-президент по развитию инфраструктуры МТС, CEO MTS Web Services Игорь Зарубинский.