МТС запустит собственную облачную платформу во II квартале 2025 года

МТС сообщила о том, что ее дочерняя компания «МТС Web Services» запустит в режиме превью собственную облачную платформу во II квартале 2025 г. Первый сервис платформы — объектное хранилище для размещения данных в облаке — станет доступен в аналогичном режиме до конца 2024 г. Сервисы платформы будут выходить в общий доступ в течение 2025 г.

Публичная облачная платформа MWS будет представлять из себя экосистему инфраструктурных и сетевых сервисов, инструментов для хранения и обработки данных, PaaS-сервисов, в также решения, обеспечивающие ее защищенность.

На первом этапе, до конца 2024 г., станет доступно объектное хранилище — сервис, который позволит компаниям размещать и обрабатывать в облаке данные произвольного объёма и формата. Сервис будет развёрнут одновременно в двух дата-центрах MWS, что обеспечит повышенную сохранность и доступность данных.

Во II квартале 2025 г. в публичной облачной платформе будут запущены вычислительные и сетевые сервисы. Они позволят решать задачи по размещению сайтов и приложений, интернет-магазинов, внутренних ИТ-систем, созданию катастрофоустойчивых решений и многого другого.

Помимо виртуализации и объектного хранилища, в облаке MWS будет доступен целый ряд PaaS-сервисов собственной разработки, таких как системы управления базами данных PostgreSQL и Redis, распределённая система обмена сообщениями между серверными приложениями в режиме реального времени Apache Kafka, а также сервис автоматического развёртывания, масштабирования и управления контейнерами Managed Kubernetes. Эти сервисы будут запущены в режиме превью в III квартале 2025 г.

«Совсем недавно мы анонсировали начало строительства собственной публичной облачной платформы и уже готовы поделиться первыми успехами. До конца этого года в режиме превью будет запущено объектное хранилище, а в начале II квартала 2025 г. нашим клиентам станет доступна публичная облачная платформа MWS. На ней можно будет развернуть любые ИТ-системы и данные компаний. Кроме того, платформа станет надёжным фундаментом для ключевых сервисов MWS. Поверх неё будут разворачиваться ИИ-сервисы, базы данных и офисное ПО, что позволит нам ещё более гибко подходить к решению задач наших клиентов. В рамках одного окна бизнес сможет получить самые передовые облачные сервисы, созданные в соответствии с лучшими мировыми практиками», — отметил вице-президент по развитию инфраструктуры МТС, CEO «МТС Web Services» Игорь Зарубинский.