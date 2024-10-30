Разделы

Облака
|

МТС запустит собственную облачную платформу во II квартале 2025 года

МТС сообщила о том, что ее дочерняя компания «МТС Web Services» запустит в режиме превью собственную облачную платформу во II квартале 2025 г. Первый сервис платформы — объектное хранилище для размещения данных в облаке — станет доступен в аналогичном режиме до конца 2024 г. Сервисы платформы будут выходить в общий доступ в течение 2025 г.

Публичная облачная платформа MWS будет представлять из себя экосистему инфраструктурных и сетевых сервисов, инструментов для хранения и обработки данных, PaaS-сервисов, в также решения, обеспечивающие ее защищенность.

На первом этапе, до конца 2024 г., станет доступно объектное хранилище — сервис, который позволит компаниям размещать и обрабатывать в облаке данные произвольного объёма и формата. Сервис будет развёрнут одновременно в двух дата-центрах MWS, что обеспечит повышенную сохранность и доступность данных.

Во II квартале 2025 г. в публичной облачной платформе будут запущены вычислительные и сетевые сервисы. Они позволят решать задачи по размещению сайтов и приложений, интернет-магазинов, внутренних ИТ-систем, созданию катастрофоустойчивых решений и многого другого.

Алексей Котов, OpenYard: «Мы изначально хотели делать качественный продукт для задач бизнеса, а уже затем представлять его на рынке»
техника

Помимо виртуализации и объектного хранилища, в облаке MWS будет доступен целый ряд PaaS-сервисов собственной разработки, таких как системы управления базами данных PostgreSQL и Redis, распределённая система обмена сообщениями между серверными приложениями в режиме реального времени Apache Kafka, а также сервис автоматического развёртывания, масштабирования и управления контейнерами Managed Kubernetes. Эти сервисы будут запущены в режиме превью в III квартале 2025 г.

«Совсем недавно мы анонсировали начало строительства собственной публичной облачной платформы и уже готовы поделиться первыми успехами. До конца этого года в режиме превью будет запущено объектное хранилище, а в начале II квартала 2025 г. нашим клиентам станет доступна публичная облачная платформа MWS. На ней можно будет развернуть любые ИТ-системы и данные компаний. Кроме того, платформа станет надёжным фундаментом для ключевых сервисов MWS. Поверх неё будут разворачиваться ИИ-сервисы, базы данных и офисное ПО, что позволит нам ещё более гибко подходить к решению задач наших клиентов. В рамках одного окна бизнес сможет получить самые передовые облачные сервисы, созданные в соответствии с лучшими мировыми практиками», — отметил вице-президент по развитию инфраструктуры МТС, CEO «МТС Web Services» Игорь Зарубинский.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Astra Linux начала продавать частное «облако» в виде ПО без нагрузки в виде «железа»

Платформа под эгидой Linux Foundation усложнила работу с облаками «Яндекса» и Сбербанка и заблокировала россиянам доступ к важному репозиторию

В SAP полетели головы. Два топ-менеджера лишились кресел на фоне увольнения 10 тысяч простых сотрудников

Конференции

Orion Digital Day

ELMA DAY’24: Экосистема Low-code решений

CNews Awards 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор беспроводной колонки Vipe Spark: мощная, портативная, практичная

Неттопы и мини-ПК для учебы и игр: хиты продаж

Долговечны ли ноутбуки с OLED-экранами: 5 удачных моделей

Показать еще

Наука

Что будет с планетой через 8 миллиардов лет: обнаружена планета-калька Земли

Мрачное исследование: похоже, инопланетные цивилизации убивают сами себя из-за изменения климата

Черные дыры не то, чем они кажутся: новые данные разрешают их парадокс
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: