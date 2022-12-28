Разделы

Безопасность Стратегия безопасности
|

Innostage: 77% организаций в России недостаточно защищены от взлома

Группа анализа защищенности компании Innostage провела тестирование на проникновение (пентест) в российских компаниях и подводит промежуточные итоги. Целью пентеста являлось получение максимально возможных привилегий или выполнение нелегитимного действия по отношению к ИТ-инфраструктуре организации.

В 77% организаций специалистам удалось получить административный доступ к критичным объектам или чувствительной информации, находясь за пределами внешнего периметра.

В рамках внутренних пентестов (изнутри ИТ-инфраструктуры) удалось скомпрометировать доменную инфраструктуру 91% организаций-участников. Рекордная по скорости компрометация заняла всего три часа.

В процессе проведения фишинговых рассылок у каждой второй компании более 10% сотрудников отреагировали на письмо и выполнили соответствующие действия: выслали ответное письмо с запрашиваемой информацией, запустили вредоносное ПО, ввели учетные данные. В одной из компаний этот показатель обратной связи достиг 34%, что явно говорит о недостатке осведомленности сотрудников об атаках с применением социальной инженерии.

«Полученные нами результаты говорят, что в 61,5% организаций уровень защищенности недостаточный для противодействия внешнему нарушителю и в 91% – недостаточный для защиты от внутреннего нарушителя», ― сказал Александр Борисов, руководитель направления анализа защищенности Innostage.

Аналитики Innostage отмечают, что основными уязвимостями, используемыми при преодолении сетевого периметра, являются уязвимости веб-приложений и использование слабых паролей для внешних сетевых сервисов.

Использование предсказуемых паролей пользователями не только дает возможность внешнему удаленному злоумышленнику преодолеть сетевой периметр организации, но и делает уязвимым внутреннюю ИТ-инфраструктуру. Зачастую парольная политика в компаниях существует только на бумаге. Дополнительные средства, которые могли бы контролировать ее исполнение, организации не применяли. Используемые компаниями стандартные средства контроля не могли обеспечить достойное соблюдение требований к длине или сложности пароля. В сервисах, не поддерживающих централизованное управление парольной политикой, контроль учетных данных отсутствовал полностью.

Кроме использования словарных паролей, аналитики Innostage выделяют избыточные и небезопасные протоколы. При этом в большинстве случаев они не являлись технической необходимостью, представляя собой настройку «по умолчанию».

Итоги года: PIX Robotics выполняет крупнейший в Европе проект миграции RPA
Маркет

Уязвимости, эксплуатация которых способствовала успешному проведению атак в процессе внутреннего тестирования, и процентное соотношение частоты использования в ходе проведения работ специалистами Innostage: использование предсказуемых паролей (87%); применение небезопасных протоколов (78%); небезопасная конфигурация учетных записей в AD (39%); небезопасная конфигурация хостов в домене (39%); отсутствие принудительной подписи протоколов (34%); небезопасное хранение паролей (30%); отсутствие разграничения доступа к информации, размещенной в общих сетевых папках (17%); небезопасная конфигурация AD CS (13%).

По итогам проведенных работ организации получили рекомендации по повышению уровня защищенности с учетом особенностей импортозамещения.

***

Innostage — российская ИТ-компания, разработчик и интегратор сервисов и решений в области цифровой безопасности. Ключевые направления: консалтинг, информационная безопасность, системная интеграция, внедрение средств защиты информации, безопасность АСУ ТП, разработка бизнес-решений и ПО, построение и развитие ИТ-инфраструктуры.

Какие цифровые продукты можно купить со скидкой 50% при поддержке государства
Поддержка ИТ-отрасли

Innostage оказывает услуги по аудиту и формированию дорожных карт комплексного импортозамещения цифровых сервисов и ИТ-инфраструктуры. Также на базе Innоstage функционирует профессиональный центр противодействия киберугрозам Innostage СyberART, осуществляющий комплексный подход к противодействию цифровых угроз за счет превентивного анализа рисков и управления уязвимостями, выявления попыток атак на раннем этапе и немедленного реагирования на них с целью полного нивелирования возможных последствий и устранения причин возникновения инцидентов. Является центром ГосСОПКА.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

На eBay за копейки и с международной доставкой проданы отпечатки пальцев террористов и секретных агентов США

Американцы наняли «русских хакеров», чтобы такси в Нью-Йорке работало по-человечески

Microsoft поделилась своими цифровыми подписями с хакерами. Теперь они могут получить полный контроль над ПК. Антивирусы не помеха

Встроенный антивирус Windows научили безвозвратно уничтожать системные файлы

В России сбираются ввести уголовную ответственность за утечку персональных данных. Путин поддержал идею

Операторы ответят за каждый подменный номер. Власти берут звонки мошенников под контроль

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие новогодние подарки до 5000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие приложения для новогодних вечеринок: праздник на смартфоне

Лучшие планшеты 2022 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную
Показать еще