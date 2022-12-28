Innostage: 77% организаций в России недостаточно защищены от взлома

Группа анализа защищенности компании Innostage провела тестирование на проникновение (пентест) в российских компаниях и подводит промежуточные итоги. Целью пентеста являлось получение максимально возможных привилегий или выполнение нелегитимного действия по отношению к ИТ-инфраструктуре организации.

В 77% организаций специалистам удалось получить административный доступ к критичным объектам или чувствительной информации, находясь за пределами внешнего периметра.

В рамках внутренних пентестов (изнутри ИТ-инфраструктуры) удалось скомпрометировать доменную инфраструктуру 91% организаций-участников. Рекордная по скорости компрометация заняла всего три часа.

В процессе проведения фишинговых рассылок у каждой второй компании более 10% сотрудников отреагировали на письмо и выполнили соответствующие действия: выслали ответное письмо с запрашиваемой информацией, запустили вредоносное ПО, ввели учетные данные. В одной из компаний этот показатель обратной связи достиг 34%, что явно говорит о недостатке осведомленности сотрудников об атаках с применением социальной инженерии.

«Полученные нами результаты говорят, что в 61,5% организаций уровень защищенности недостаточный для противодействия внешнему нарушителю и в 91% – недостаточный для защиты от внутреннего нарушителя», ― сказал Александр Борисов, руководитель направления анализа защищенности Innostage.

Аналитики Innostage отмечают, что основными уязвимостями, используемыми при преодолении сетевого периметра, являются уязвимости веб-приложений и использование слабых паролей для внешних сетевых сервисов.

Использование предсказуемых паролей пользователями не только дает возможность внешнему удаленному злоумышленнику преодолеть сетевой периметр организации, но и делает уязвимым внутреннюю ИТ-инфраструктуру. Зачастую парольная политика в компаниях существует только на бумаге. Дополнительные средства, которые могли бы контролировать ее исполнение, организации не применяли. Используемые компаниями стандартные средства контроля не могли обеспечить достойное соблюдение требований к длине или сложности пароля. В сервисах, не поддерживающих централизованное управление парольной политикой, контроль учетных данных отсутствовал полностью.

Кроме использования словарных паролей, аналитики Innostage выделяют избыточные и небезопасные протоколы. При этом в большинстве случаев они не являлись технической необходимостью, представляя собой настройку «по умолчанию».

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Уязвимости, эксплуатация которых способствовала успешному проведению атак в процессе внутреннего тестирования, и процентное соотношение частоты использования в ходе проведения работ специалистами Innostage: использование предсказуемых паролей (87%); применение небезопасных протоколов (78%); небезопасная конфигурация учетных записей в AD (39%); небезопасная конфигурация хостов в домене (39%); отсутствие принудительной подписи протоколов (34%); небезопасное хранение паролей (30%); отсутствие разграничения доступа к информации, размещенной в общих сетевых папках (17%); небезопасная конфигурация AD CS (13%).

По итогам проведенных работ организации получили рекомендации по повышению уровня защищенности с учетом особенностей импортозамещения.

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Innostage — российская ИТ-компания, разработчик и интегратор сервисов и решений в области цифровой безопасности. Ключевые направления: консалтинг, информационная безопасность, системная интеграция, внедрение средств защиты информации, безопасность АСУ ТП, разработка бизнес-решений и ПО, построение и развитие ИТ-инфраструктуры.

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Innostage оказывает услуги по аудиту и формированию дорожных карт комплексного импортозамещения цифровых сервисов и ИТ-инфраструктуры. Также на базе Innоstage функционирует профессиональный центр противодействия киберугрозам Innostage СyberART, осуществляющий комплексный подход к противодействию цифровых угроз за счет превентивного анализа рисков и управления уязвимостями, выявления попыток атак на раннем этапе и немедленного реагирования на них с целью полного нивелирования возможных последствий и устранения причин возникновения инцидентов. Является центром ГосСОПКА.