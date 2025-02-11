Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 168683
ИКТ 13117
Организации 10288
Ведомства 1446
Ассоциации 973
Технологии 3388
Системы 25093
Персоны 72026
География 2741
Статьи 1508
Пресса 1183
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2570
Мероприятия 843

Игнатьев Вячеслав



11.02.2025 «Пятерочка» и «Ростикс» бесперебойно работают в 10 городах России с помощью автоматизации 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Игнатьев Вячеслав и организации, системы, технологии, персоны:

Zabbix SIA - Заббикс 94 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 461 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24237 1
Оповещение и уведомление - Notification 4658 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5082 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1207 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11187 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 892 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2312 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30896 1
Okdesk - Облачные Решения 53 1
Россия - СФО - Иркутская область - Ангарск 104 1
Россия - УФО - ЯНАО - Надым - Надымский район 58 1
Россия - УФО - ЯНАО - Новый Уренгой 158 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинский район - Чита 352 1
Россия - УФО - ЯНАО - Салехард 156 1
Россия - РФ - Российская федерация 145113 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 248 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 918 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 468 1
Россия - СФО - Новосибирск 4320 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29234 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5031 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7530 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5782 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1340989, в очереди разбора - 768502.
Создано именных указателей - 168683.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие электронные конструкторы, чтобы создать и запрограммировать робота: выбор ZOOM

Лучшие беспроводные вертикальные пылесосы для сухой уборки: выбор ZOOM

Лучшие мониторы с защитой зрения: хиты продаж

Показать еще

Наука

Найден огромный череп динозавра возрастом 200 миллионов лет — раньше этот вид не встречался

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям

Создан первый российский прототип 50-кубитного квантового вычислителя — его точность выше 0,998
Показать еще