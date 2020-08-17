«Тинькофф» стал эквайером «ресторана будущего» KFC

Эквайринговый сервис «Тинькофф» — «Тинькофф Оплата» — обеспечил работу платежных технологий в «ресторане будущего» KFC, где количество контактов снижено до минимума, а заказ осуществляется через digital-киоски. «Тинькофф Оплата» организовал в нем работу платежных шлюзов, предоставив технологичные методы и сервисы работы по API — это позволяет обеспечить максимальную скорость и точность совершения платежей.

Ресторан будущего KFC основан на концепции, предусматривающей минимум контактов внутри помещения: традиционные кассы с кассирами заменены на digital-киоски, реализована бесконтактная зона выдачи заказов — они доставляются клиенту по конвейерной ленте, а затем с помощью роборуки помещается в специальную ячейку.

В ресторане также действует биометрическая идентификация, которая работает следующим образом:

киоск заказа делает снимок клиента; снимок трансформируется в индивидуальный цифровой код и привязывается к профилю клиента; по своему профилю клиент сможет получить заказ в ячейке, предварительно оплатив заказ на терминале.

Уже сейчас посетители KFC, получив цифровой профиль с привязанной картой, могут совершать платежи (после прохождения идентификации по номеру телефона). В цифровом профиле можно в несколько кликов оформить заказ на любимые продукты, повторить предыдущий заказ и оплатить его без ввода данных банковских карт.

Воспользоваться такой возможностью могут не только владельцы карт «Тинькофф», но и клиенты других банков. При этом клиенты «Тинькофф» могут получать повышенный кэшбэк на покупки в ресторанах до 5% в месяц. В digital-киосках в «ресторане будущего» оплата также возможна с помощью Apple Pay и Android Pay.

«Тинькофф Оплата» стал эквайринговым партнером KFC в 2019 г., когда в сети ресторанов началось строительство digital-экосистемы. На сегодняшний день «Тинькофф» обеспечивает интернет-платежи в почти половине всех ресторанов сети по всей России. В 2020 г. «Тинькофф» организовал подключение приема оплаты в мобильном приложении KFC.

Специально для KFC «Тинькофф» создал индивидуальное платежное решение, к которому подключено более 450 ресторанов сети. При этом партнеры сети получают платежи от клиентов в этот же день — благодаря применению технологии расщепления платежей на несколько получателей. В планах компаний расширять сотрудничество, а также совершенствовать биометрические технологии.