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KFC полностью перешел на электронный документооборот через «Диадок»

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KFC внедрил систему электронного документооборота «Диадок» с партнерами в России. До использования системы весь путь от создания документа до получения подписанных экземпляров занимал более 30 рабочих дней. С помощью интеграционного решения с учетной системой JD Edwards обмен документами и оплата счетов партнерами ускорились, при этом нагрузка на сотрудников по обработке документов снизилась на 98%. Перевод исходящего документооборота в электронный вид сократил срок формирования документов по закрытию отчетного периода до нескольких минут, уменьшились расходы на печать, курьерские услуги и содержание архива.

«На старте проекта было принято решение реализовать интеграцию на базе коннектора "Диадока", что позволило автоматизировать процессы обработки документов и создания архива. Активное участие в настройке и тестировании приняли Финансовый департамент KFC и проектный офис "СКБ Контур", а представители ИТ-департамента KFC оказывали необходимую поддержку. Благодаря оперативной коммуникации запуск в промышленную эксплуатацию прошел в кратчайшие сроки», — сказал Максим Вдовин, ведущий менеджер по развитию корпоративных клиентов компании «СКБ Контур».

«Начиная с первого рабочего дня месяца, следующего за отчетным, KFC передает документы контрагентам в режиме онлайн — теперь контрагенты могут отражать их в учете в том же отчетном периоде. Любые корректировки документов производятся в кратчайшие сроки», — отметила Анна Федорова, руководитель группы бухгалтерского учета KFC.

В ближайшее время KFC планирует автоматизировать входящий документооборот с помощью системы ЭДО «Диадок».

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