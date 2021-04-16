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Bi.zone защитила приложения для гостей KFC

Безопасность Стратегия безопасности Ритейл Общепит

Bi.zone провела анализ защищенности официальных приложений для мобильных устройств и киосков самообслуживания сети KFC, входящей в топ-3 по торговому обороту среди ресторанов быстрого обслуживания в России.

Специалисты Bi.zone провели анализ защищенности программного обеспечения, при помощи которого гости KFC совершают заказы и узнают информацию о новых предложениях. В проекте исследовались приложения для киосков самообслуживания и мобильных устройств под управлением операционных систем Android и iOS. В процессе работы эксперты имитировали различные сценарии действий потенциального злоумышленника и разработали предложения по повышению уровня киберустойчивости заказчика.

«На сегодняшний день количество гостей, использующих наши мобильные приложения для заказа еды, составляет более 2,7 млн человек. Через киоски самообслуживания мы получаем примерно 333333 заказа в сутки. Мы уделяем защите наших прямых каналов взаимодействия с гостем первостепенное внимание, так как от этого зависит безопасность данных тысяч людей, — отметил Вольтерс Мальте Херманн Вилли (Malte Wolters), директор по информационным технологиям и цифровым сервисам компании «Ям ресторантс раша», управляющей сетью ресторанов KFC в России. — В рамках проекта эксперты Bi.zone выявили наиболее вероятные направления атак и дали рекомендации по устранению уязвимых мест не только в самой инфраструктуре, но и на уровне бизнес-процессов».

«Мобильные приложения до сих пор остаются одной из наиболее уязвимых систем большинства компаний. Наша практика показывает, что 79% ПО для смартфонов имеют средний и низкий уровни защищенности, — отметил Евгений Волошин, директор блока экспертных сервисов Bi.zone. — Поэтому мы рады сотрудничать с одной из самых крупных и известных сетей общественного питания, которая действительно заботится о защите данных своих гостей».

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