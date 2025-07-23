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Новые беспроводные комплекты «клавиатура и мышь» Filum FL-KTW05/10/15-BK – доступное базовое решение

Filum выпускает линейку комплектов, предназначенных для базовых нужд офисных и домашних пользователей. Комплекты Filum FL-KTW05-BK, Filum FL-KTW10-BK и Filum FL-KTW15-BK состоят из беспроводных мембранных клавиатур и оптических мышей. Новинки являются доступными по цене и лаконичны в дизайне. Об этом CNews сообщили представители Xcom.

Filum FL-KTW05-BK – простое и доступное по цене решение, устройства выполнены в черном цвете, оптическая светодиодная мышь снабжена четырьмя кнопками, максимальное разрешение датчика 1600 dpi, питание от одной батарейки АА. Клавиатура снабжена 104 клавишами и питается от 1 батарейки класса ААА.

Комплект Filum FL-KTW10-BK имеет аналогичные характеристики, но отличается более строгим внешним дизайном.

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Беспроводные комплекты «клавиатура и мышь»
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Filum FL-KTW15-BK также отличается дизайном, мышь в комплекте снабжена программируемыми бесшумными кнопками а клавиатура дополнительными клавишами.

Все комплекты подключаются к устройствам посредством интерфейса USB к ноутбукам и моноблокам. Для автономной работы комплектов необходимы стандартные батарейки типа АА, они входят в стандартный набор при продаже.

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