Разделы

Техника
|

Новая расцветка мышей в коллаборации Bloody x Savage Impact

Bloody, бренд компьютерной периферии, расширяет ассортимент устройств, доступных в рамках коллаборации с Savage Impact. Беспроводные игровые мыши R72 Pro и R72 Ultra Duo получили новую красную расцветку с персонажем Pyro Blaze. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

У R72 Pro стоит игровой сенсор PAW3395 Pro c регулируемым разрешением 400/800/1000/1200/1600/2000 CPI, диапазон настроек расширяется от 50 до 26000 CPI через ПО. Частота опроса составляет 125~1000 Гц, скорость отслеживания – 650 ips, а ускорение – 50 g.

R72 Ultra Duo получила игровой сенсор Alpha 20K, разрешение можно регулировать, переключаясь между значениями 400/800/1000/1200/1600/2000 CPI, либо настраивая собственные значения в диапазоне от 50 до 20000 CPI через ПО. Частота опроса также составляет 125~1000 Гц, скорость отслеживания достигает 350 ips, ускорение – 40 g.

bl1.jpg

Merlion

У обеих моделей на корпусе расположено семь программируемых кнопок, которые настраиваются с помощью ПО M-Esport. Все конфигурации и кастомные макросы сохраняются на 512 КБ встроенной памяти. Кнопки выдерживают более 30 млн нажатий, колесо прокрутки – более 800 тыс. оборотов.

В новинках предусмотрена опция как проводного, так и беспроводного подключения. Для проводного используется плетеный кабель. В беспроводном задержка составляет 1 мс, а технология WaveLink защищает от помех и блокирует канал, обеспечивая стабильную связь во время игры. R72 Pro работает без подзарядки до 80 часов, в то время как R72 Ultra Duo – до 75 часов.

Илья Захаров, «Группа Астра»: Современный мониторинг должен отслеживать деньги, а не серверы
Цифровизация

У R72 Ultra Duo для беспроводного подключения используется L++ многофункциональная док-станция-ресивер. Она не только поддерживает бесшовное мгновенное сопряжение, но и позволяет подзаряжать мышь, четырехступенчатый индикатор подскажет уровень заряда аккумулятора. Также имеется дорожный nano-ресивер, Type-C адаптер расширяет варианты подключения. Между док-станцией и ресивером можно быстро переключаться при помощи кнопки на нижней части корпуса.

Ярко-красная расцветка корпуса украшена изображением Pyro Blaze. При желании дизайн можно дополнить белыми противоскользящими наклейками. Тефлоновые ножки и легкий вес помогают добиться высокого уровня управляемости на любой поверхности. Обе модели весят всего 70 г.

Новинки доступны для заказа в Merlion.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как ритейлу сократить потери от краж на 30% и окупить расходы за год

Создана новая система охлаждения процессоров, которая сократит энергопотребление ЦОД

Олег Цветков, «Таграс»: Мы отказались от фрагментарного подхода к автоматизации

Космические скорости 5G – миф. Сети пятого поколения часто работают не быстрее 4G

Как zVirt уходит от oVirt: безопасность как приоритет при разработке

В России создаются автоматизированные постаматы, принимающие посылки, доставляемые БПЛА

Конференции

Orion Digital Day

Роботизация бизнес-процессов 2025

KVM и IP-KVM технологии для организации рабочих мест и мультимедийных пространств
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Лучшие смартфоны для школьников: выбор ZOOM

Обзор смарт-часов HUAWEI WATCH GT 6 Pro: рекордная автономность и продвинутый велорежим

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще