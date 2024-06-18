A4Tech расширяет ассортимент линейки Fstyler: механические клавиатуры FS100 Neon и FS300

Компания A4Tech, производитель периферийных устройств, представила первые в серии Fstyler механические клавиатуры FS100 Neon и FS300. Модели совместимы с Windows и Mac и позволяют переключаться между ОС простым сочетанием клавиш. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

FS100 Neon предлагает комплект из 104 клавиш, FS300 – из 98 и специальной клавиши FS. Обе клавиатуры также получили восемь горячих клавиш FN+. Частота опроса 1000 Гц и скорость отклика 1 мс обеспечивают как быстрый набор текста, так и точное управление персонажем в видеоигре. От залипания клавиш защищает технология 100% Anti-Ghosting. Дополнительно доступна настройка через ПО Master, встроенная память на 4 МБ сохранит выбранные макросы.

Длина хода для свитчей FS составляет 4 мм. В конструкции используются двойные позолоченные крестообразные контакты и торсионная пружина с высокой отдачей. Есть специальная настройка точки и силы срабатывания при нажатии. Силиконовые накладки снижают уровень шума от соприкосновения внутренних деталей, а прослойка из силикона уменьшает эффект эха.

Merlion Механические клавиатуры FS100 Neon и FS300

Стабилизатор клавиш обеспечивает равномерность и плавность нажатия. При необходимости свитчи можно быстро заменить. Модели совместимы как с 3-контактными, так и с 5-контактными механическими переключателями. Для изготовления кейкапов для FS300 применяется техника двойного литья. Две пластмассовые части соединяются в единое целое, обеспечивая долговечность нанесенных символов.

Обе клавиатуры подключаются при помощи 1,8 метрового кабеля, но у FS300 кабель съемный и подключается к клавиатуре через порт Type-C – это открывает дополнительные возможности для кастомизации. 3-направленная разводка кабеля помогает спрятать провод и лучше организовать пространство на столе. Ножки клавиатуры обладают регулируемым наклоном на 3°и 8°. FS100 Neon получила яркую подсветку Neon, FS300 – подсветку White и 10 режимов, которые можно выбирать сочетанием клавиш FN + 0 ~ 9. Благодаря своему компактному дизайну FS300 практически не занимает пространство, но предлагает функциональность полноразмерной модели.

Новинки доступны для заказа в Merlion.