Игровые клавиатуры Bloody S515R, B825R: механические свитчи и подставка под запястья

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, представил новые игровые клавиатуры S515R, B825R. Модели с механическими переключателями обеспечивают высокую точность срабатывания и высокую скорость во время игры. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Обе модели предлагают стандартную раскладку на 104 клавиши, включая 12 горячих клавиш Fn+ у S515R и 8 у B825R. Частота опроса составляет 1000 Гц. Такие показатели позволяют смело использовать клавиатуру для участия в киберспортивных матчах. Полное N-клавишное нажатие предотвращает залипание клавиш. Благодаря программному обеспечению Bloody KeyDominator появляется возможность создавать собственные макросы. Объем памяти S515R – 4 МБ, вмещает до 120 000 макросов. Объем памяти B825R – 256 КБ.

Merlion Игровые клавиатуры Bloody S515R, B825R

Bloody S515R использует красные механические свитчи BLMS. Сочетание торсионной пружины и двойных позолоченных контактов не только увеличивает прочность переключателей, но и обеспечивает быстрое отпускание и обратный ход. Быстродействующая обработка нажатия позволяет сократить время отклика до 1 мс. Кейкапы изготовлены методом двойного литья, которое гарантирует долговечность нанесенных символов и комфорт во время нажатия. Модель Fire Black предлагает девять дополнительных кейкапов, с которыми можно персонализировать клавиатуру. Также предусмотрена замена BLMS свитчей (совместимость только с BLMS свитчами).

В модели Bloody B825R установлены красные оптические переключатели, технология Light Strike снижает время отклика до 0,2 мс. Двойные винты, пружины и компенсирующая планка увеличивают прочность пробела. Нанопокрытие печатной платы защищает внутренние детали клавиатуры от воздействия влаги. Поверхность модели выполнена из алюминиевого сплава.

Обе клавиатуры поставляются вместе с подставкой под запястья. Высококачественная ткань и нескользящая резиновая основа создают дополнительный комфорт во время работы. Подставку можно использовать отдельно от клавиатуры, например, при работе с ноутбуком. Создать дополнительную атмосферу во время игры поможет настраиваемая RGB-подсветка на 16,8 млн цветов. Для подключения предусмотрен 1,8-метровый кабель.

Новинки доступны для заказа в Merlion.

***

Компания A4Tech основана в 1987 г. Ее головной офис находится в Тайбэе, Тайвань. В 2011 г. в A4Tech создали новую игровую продуктовую линейку — Bloody. В 2019 г свет увидела и новая линейка офисной периферии Fstyler. На рынках стран СНГ продукция A4Tech присутствует с 1990 г. Компания Merlion является эксклюзивным дистрибьютором A4Tech на территории России.

Группа компаний Merlion – это более 20 проектов, B2B-сервисов и торговых марок, которые помогают российским компаниям решать разнообразные задачи в сферах ИТ, торговли и оснащения офисов. В группе Merlion работает около 12 тыс. сотрудников. Компания основана в 1992 г. Генеральный директор группы компаний Merlion – Олег Фоменко. Основной cферой деятельности Merlion является дистрибуция, которая представлена тремя дивизионами: широкопрофильная дистрибуция, проектная ИТ-дистрибуция, собственные торговые марки. В портфеле компании свыше 3800 брендов, включая российские и более 10 СТМ. Партнерская сеть Merlion насчитывает тысячи компаний во всех регионах России и странах СНГ. Офисы продаж находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону. Merlion развивает ряд проектов и дочерних компаний по другим направлениям: ритейл и e-commerce, ИТ-услуги, производство.