ИТ-экосистема «Лукоморье» представила новый релиз «Яга Статьи»

ИТ-экосистема «Лукоморье» представила мажорные релизы 3.14 и 3.15 системы управления знаниями «Яга Модуль Статьи». Обновление включает сразу несколько заметных улучшений — от полноэкранного предпросмотра документов до передачи данных в ИИ-модуль «Сирин». Новая версия уже доступна всем пользователям платформы. Об этом CNews сообщили представители ООО «РТК ИТ плюс».

«Мы последовательно развиваем “Ягу” как единую среду для управления проектами, знаниями и коммуникацией. Обновление модуля “Яга Статьи” делает работу с контентом ещё удобнее и функциональнее — особенно для проектных и технических команд», — сказал генеральный директор ИТ-экосистемы «Лукоморье» Арсен Благов.

Полноэкранный предпросмотр файлов

Одно из ключевых обновлений — появление полноэкранного предпросмотра файлов прямо в интерфейсе статьи. Поддерживаются форматы .doc/.docx, .xls/.xlsx, .ppt/.pptx и .pdf. Теперь пользователи могут быстро просматривать содержимое без перехода в сторонние приложения, что особенно удобно при работе с проектной документацией.

Автоматическое оглавление и быстрые ссылки

Теперь в статьях доступна функция автоматического оглавления — система сама собирает его из заголовков и делает кликабельные ссылки на разделы. Таким образом, улучшается навигация внутри больших текстов и ускоряется поиск нужных разделов.

Редактирование диаграмм прямо в статье

В обновлении реализована возможность создавать и редактировать диаграммы в DrawIO — удобном инструменте для визуализации схем и процессов. Это обеспечивает быструю и наглядную работу в одной статье.

Интеграция с ИИ-модулем «Сирин»

Теперь при изменении данных в статье информация может передаваться в ИИ-модуль «Сирин» через Kafka. Это открывает новые сценарии аналитики и автоматизации контента, в том числе в рамках проектного управления и поддержки знаний.

Редактирование вложенных файлов

Существенная переработка коснулась редактирования вложенных файлов. Реализована возможность загружать, открывать и редактировать вложенные файлы прямо в интерфейсе статьи. Это касается документов, таблиц, презентаций и PDF. Для совместного редактирования используется встроенный редактор.

Расширенные возможности для повседневной работы

В новом релизе также значительно улучшен пользовательский опыт при работе с текстом и комментариями. Теперь можно оставлять комментарии прямо в режиме просмотра статьи, при этом все замечания видны в нижней части страницы и доступны без переключений в режим редактирования.

Контекстные комментарии получили дополнительную функциональность — теперь каждому можно присвоить статус: «Решенный» или «В работе». Это помогает команде отслеживать ход обсуждений и фиксировать, какие вопросы уже закрыты, а какие требуют внимания.

Для удобства оформления текста появилась поддержка Markdown-разметки. Пользователи могут быстро применять нужные стили с помощью модального окна вставки форматирования — без необходимости изучать синтаксис вручную.

Кроме того, в статье теперь можно использовать макрос «Статус», который позволяет задавать и отображать текущее состояние контента — «В работе», «Готово» или, например, «На проверке», «Бэклог». Также добавлена возможность вставлять даты непосредственно в текст статьи, что удобно при документировании событий или фиксации сроков.