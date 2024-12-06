Коллаборация Bloody x Savage Impact игровые мыши R72 Ultra, R72 Ultra Duo

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, представил новые расцветки для игровых мышей R72 Ultra и R72 Ultra Duo. В рамках коллаборации Bloody x Savage доступно несколько новых дизайнов, вдохновленных персонажами Renegade и Proxy Boom. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Игровой сенсор Alpha 20K позволяет настраивать разрешение в пределах 400/800/1000/1200/1600/2000 CPI. При помощи специального ПО этот диапазон расширяется до 50 - 20000 CPI. Скорость отслеживания достигает 350 ips, ускорение – 40G, а частота опроса регулируется в значениях от 125 до 1000 Гц. Модели обеспечивают быструю реакцию и точную отдачу в самых разных игровых сценариях.

Merlion Коллаборация Bloody x Savage Impact игровые мыши R72 Ultra, R72 Ultra Duo

Технология RapidSnap Rebound поддерживает управление на высокой скорости. Программное обеспечение M-ESPORT предлагает дополнительные настройки устройств, включая чувствительность, макросы и назначение действий на отдельные кнопки. Игровые конфигурации можно будет сохранить на 512 КБ встроенной памяти.

Модели поддерживают как беспроводное подключение по радиоканалу 2.4 ГГц, так и проводное через USB. В комплекте идет компактный nano-ресивер c адаптером Type-C, а также плетеный кабель. R72 Ultra Duo получила настольную док-станцию, которая совмещает функции беспроводного ресивера и быстрой зарядки.

Технология WaveLink с функциями блокировки канала и защиты от помех снижает задержку до 1 мс, обеспечивая скорость управления на уровне проводного подключения. Можно выбирать между высокоскоростным и плавным режимами передачи данных, в зависимости от конкретного стиля игры. Первый позволяет добиться максимальной скорости, второй помогает увеличить точность управления.

Семь программируемых кнопок выдерживают более 30 млн нажатий, а колесо прокрутки рассчитано на более 800 тыс. оборотов. Тефлоновые ножки улучшают управляемость, дополнительно предусмотрены созданные специально на заказ противоскользящие наклейки. Аккумулятор позволяет играть до 75 часов без подзарядки.

Новинки доступны для заказа в Merlion.

