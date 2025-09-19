Разблокированы новые персонажи: игровые мыши из коллаборации Bloody и Savage Impact

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, представил новые игровые мыши R73 Pro, R73 Ultra и R73 Ultra Duo. Модели представлены как в классической черной расцветке, так и в трех новых вариациях с персонажами из коллаборации Bloody и Savage Impact. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Новые персонажи коллаборации Bloody и Savage Impact

Теперь геймеры могут выбирать периферию с дизайном, вдохновленным еще тремя персонажами из вселенной Savage Impact, помимо уже полюбившихся харизматичного хакера Proxy Boom и противостоящего тьме Renegade. – могущественный киборг Nyx Mirage, мастер скрытности Cypher Ghost и рожденный в горниле недр каньонов Игнис Pyro Blaze.

Игровая мышь Bloody R73 Pro

Новинка получила продвинутый игровой сенсор PAW3395 Pro с регулируемым разрешением 400/800/1000/1200/1600/2000 CPI. Программное обеспечение M-Esport позволяет устанавливать собственные значения в более широком диапазоне 50 - 26000 CPI. Частота опроса составляет 125~1000 Гц, скорость отслеживания достигает 650 ips, ускорение – 50 g.

На корпусе расположено семь программируемых кнопок, запатентованная конструкция RapidSnap Rebound обеспечивает управление на высоких скоростях. Специальное ПО дает возможность дополнительно настроить кнопки и макросы, сохраняя свои конфигурации на 512 КБ встроенной памяти. Микропереключатели выдерживают более 30 млн нажатий, колесо прокрутки – более 800 тыс. оборотов.

Модель поддерживает как беспроводное, так и проводное подключение. Беспроводная связь по технологии WaveLink блокирует канал и защищает от помех, позволяя достичь стабильной скорости при частоте 1000 Гц/1 мс. Устройство обеспечивает синхронную передачу данных и мгновенное считывание на уровне проводных девайсов. Аккумулятор обеспечивает до 80 часов автономной работы.

Для проводного подключения предусмотрен плетеный кабель. Ножки – тефлоновые. В комплекте также имеются противоскользящие наклейки.

Игровые мыши Bloody R73 Ultra, R73 Ultra Duo

Игровые мыши R73 Ultra и R73 Ultra Duo идентичны по характеристикам, главное отличие – в наличии у R73 Ultra Duo L++ многофункциональной док-станции ресивера. Модели получили игровой сенсор Alpha 20K с регулируемым разрешением 400/800/1000/1200/1600/2000 CPI. С помощью ПО это значение можно настроить в диапазоне 50 - 20000 CPI. Частота опроса – 125~1000 Гц, скорость отслеживания составляет 350 ips, ускорение – 40 g.

Функции семь программируемых кнопок кастомизируются через программное обеспечение M-Esport, для сохранения настроек предусмотрено 512 КБ встроенной памяти. Мыши подстраиваются под скорость реакции пользователя благодаря технологии RapidSnap Rebound. Кнопки рассчитаны на более 30 млн нажатий, колесо прокрутки – на более 800 тыс. оборотов.

Проводное подключение осуществляется через плетеный кабель. Беспроводное – по технологии WaveLink, которая позволяет передавать сигнал до трех раз за 1 мс. Время автономной работы – до 75 часов.

У R73 Ultra Duo для беспроводного подключения предусмотрены док-станция и дорожный nano-ресивер 2,4 ГГц. Док-станция также используется для подзарядки устройства, четырехступенчатый индикатор подскажет статус зарядки аккумулятора. В комплекте с компактным USB-ресивером идет Type-C адаптер. Переключатель на нижней части корпуса дает возможность выбирать между док-станцией и ресивером.

Легкий вес позволяет брать новинки с собой в поездки. Плавное скольжение достигается за счет тефлоновых ножек. Противоскользящие наклейки можно нанести на корпус.