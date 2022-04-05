Acer пополнила модельный ряд игровой периферии десятью новыми моделями

Компания Acer, производитель компьютерной техники, представила на российском рынке сразу десять новых моделей игровой периферии (девять геймерских мышей и одну игровую гарнитуру с виртуальным объемным звуком 7.1). Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Проводные игровые мыши

Обновленная линейка игровых мышей включает в себя самые разные модели, которые подойдут для игр любых жанров. Так, модели OMW121 и OMW190 имеют максимально компактные размеры и небольшую массу, всего 90 и 98 граммов соответственно. Они станут отличным вариантом для любителей шутеров, где важна молниеносная реакция. Модели оснащены шестью программируемыми кнопками, а максимальное разрешение сенсора составляет 6400 DPI. Для лучшего контроля предусмотрено SoftTouch-покрытие, которое предотвращает скольжение мышки в руке и делает использование более комфортным. Различаются мыши конструкцией. OMW121 имеет симметричный дизайн и одинаково хорошо подходит как для правой, так и для левой руки, а OMW190 предназначена для использования правой рукой.

Практически все модели оснащены популярной RGB подсветкой и поддерживают как статичное свечение определенного цвета, так и различные эффекты. Исключением стали только модели OMW125 и OMW170. В них реализована семи- и четырехцветная подсветка соответственно. Обе мышки имеют симметричный дизайн, а максимальное разрешение составляет 3200 DPI. Для управления предусмотрено шесть кнопок.

Любителям жанров MMORPG и MOBA придутся по душе модели OMW123, OMW124, OMW150 и OMW160. Они имеют в своем распоряжении целых восемь настраиваемых кнопок, что позволяет назначить все необходимые действия и макросы и сделать игровой процесс максимально легким и комфортным. Разрешение сенсора у данных новинок составляет 6400 DPI (кроме модели OMW150 с разрешением 4800 DPI). OMW160 имеет симметричный дизайн, остальные три новинки получили конструкцию, предназначенную для правой руки.

Модель OMW180 имеет наибольшее количество кнопок из всей обновленной линейки – девять штук. Она, как и прошлые четыре мыши, отлично подойдет для MMORPG и MOBA-игр. Данная новинка имеет эргономичный дизайн для правой руки и обеспечивает максимально удобный и комфортный хват, что позволяет проводить длительные игровые сессии без усталости кисти. Для лучшего контроля игрового процесса и предотвращения скольжения мыши в руке, предусмотрено SoftTouch-покрытие всей рабочей плоскости. А максимальное разрешение сенсора составляет 6400 DPI.

Игровая гарнитура AHW120

Новая полноразмерная игровая гарнитура AHW120 оборудована 50-мм драйверами и имеет закрытое акустическое оформление. Частотный диапазон составляет от 20 Гц до 20 КГц. Наушники имеют интересный стильный внешний вид и отличаются продуманной эргономичной конструкцией. Широкий диапазон регулировки оголовья обеспечивает максимально комфортное использование геймерам с самым разным размером головы, а мягкие удобные амбушюры сводят давление на уши к минимуму и позволяют проводить длительные игровые сессии.

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Гарнитура имеет проводное подключение, на кабеле предусмотрен контроллер, который облегчает настройку и регулировку звука на лету. Сам кабель имеет достаточную длину (2,1 м), что также положительно сказывается при использовании.

Любители шутеров по достоинству оценят виртуальный объемный звук 7.1, который обеспечивает максимально точное позиционирование и позволяет легко разобрать местонахождение источника звука, будь то выстрелы или шаги противника. Тем самым, наушники гарантируют преимущество на виртуальном поле боя перед соперниками.

Для общения с друзьями или командой предусмотрен съемный микрофон, который обеспечивает отличное качество звука без искажений и помех. Завершает картину RGB-подсветка, которая подчеркивает игровую направленность гарнитуры.

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Группа компаний Merlion – это более 20 проектов, B2B-сервисов и торговых марок, которые помогают российским компаниям решать разнообразные задачи в сферах ИТ, торговли и оснащения офисов. В группе Merlion работает более 18,7 тыс. сотрудников. Компания основана в 1992 г. Основной cферой деятельности Merlion является дистрибуция, которая представлена тремя дивизионами: широкопрофильная дистрибуция, проектная ИТ-дистрибуция, собственные торговые марки. В портфеле компании свыше 1900 брендов, включая российские и более 10 СТМ. Партнерская сеть Merlion насчитывает более 8800 компаний во всех регионах России и странах СНГ. Офисы продаж находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре.