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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 176652
ИКТ 13755
Организации 10711
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ARPPU Average revenue per paying user Средняя выручка на одного платящего пользователя


УПОМИНАНИЯ


10.06.2025 К 2027 г. рынок гейминга достигнет объема $198 млрд – исследование Kokoc Group 1
19.02.2021 IDC и MCS: локомотивом развития облачного рынка стали платформенные сервисы 1
05.02.2020 Исследование myTracker: миллениалы охотнее других платят в мобильных играх 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

ARPPU и организации, системы, технологии, персоны:

VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 364 1
VK - Mail.ru Group 3486 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68477 2
Hyperscalers - Гиперскейлеры создают т.н. «data fabric», распределённые сети для хранения данных, которые могут объединять множество облачных провайдеров, либо большие частные облака корпораций - Распределенное облако 92 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17411 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53197 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21901 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16433 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4908 1
Cloud Games - MMORPG - Massively multiplayer online role-playing game - Массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра - ММОРПГ 797 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32032 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12929 1
PC game - Shooter - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1034 1
Cloud Games - MOBA - Multiplayer Online Battle Arena - Многопользовательская онлайновая боевая арена 28 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7579 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14115 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16269 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1118 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2900 1
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 157 1
IDC MarketScape 18 1
Dash - Криптовалюта 55 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7183 1
Google Android 14300 1
VK - Mail.ru myTracker 42 1
Летунов Илья 49 1
Гаврилов Дмитрий 20 1
Россия - РФ - Российская федерация 149593 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52628 2
Швеция - Королевство 3646 1
Америка Латинская 1845 1
Индонезия - Республика 975 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3550 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17511 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44306 1
Япония 13378 1
Дания - Королевство 1309 1
Финляндия - Финляндская Республика 3628 1
Индия - Bharat 5546 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2506 1
Италия - Итальянская Республика 4384 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2531 1
Бразилия - Федеративная Республика 2399 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14268 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1022 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 963 1
Филиппины - Республика 575 1
Норвегия - Королевство 1814 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 897 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3684 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16752 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 765 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2808 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3707 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 126 1
IDC - International Data Corporation 4921 1
IDC Russia - IDC Россия 160 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 725 1
IDC Russia Cloud Services Market 16 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365115, в очереди разбора - 751756.
Создано именных указателей - 176652.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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