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ARPPU Average revenue per paying user Средняя выручка на одного платящего пользователя
УПОМИНАНИЯ
ARPPU и организации, системы, технологии, персоны:
|VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 157 1
|IDC MarketScape 18 1
|Dash - Криптовалюта 55 1
|Apple iPhone - серия смартфонов 7183 1
|Google Android 14300 1
|VK - Mail.ru myTracker 42 1
|Летунов Илья 49 1
|Гаврилов Дмитрий 20 1
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