IDC и MCS: локомотивом развития облачного рынка стали платформенные сервисы

По итогам 2020 г. объем рынка публичных облачных услуг в России, по предварительным оценкам IDC, превысил отметку в $1 млрд. Наибольшую динамику продемонстрировал сегмент платформенных сервисов (PaaS), что свидетельствует о зрелости российского рынка. В дальнейшем его эволюцию во многом будут определять поставщики, способные предоставить развитую экосистему платформенных решений.

В отличии от многих стран, международным компаниям-гиперскейлерам не удалось поглотить российский рынок облачных услуг. На сегодняшний день российские провайдеры выпускают решения, способные конкурировать с сервисами глобальных игроков. Этот факт заслуживает отдельного глубокого исследования.

IDC в России заявляет о выпуске нового отчета IDC MarketScape Russia’s Public Cloud Infrastructure as a Service, который станет аналогом глобальной версии ежегодного отчета по поставщикам IaaS. Об этом сообщил руководитель исследований рынка облачных услуг «IDC Россия/СНГ» Дмитрий Гаврилов.

Методология IDC MarketScape позволяет дать формализованную оценку технологического и функционального развития поставщиков облачных услуг, вне зависимости от масштаба их деятельности. IDC учитывает разнообразие портфеля, надежность и безотказность работы, ценообразование, удовлетворенность клиентов, размер и рост доходов и другие факторы. В России возник целый ряд вендоров, которые удовлетворяют требованиям методологии для того, чтобы быть включенными в исследование.

Инфраструктура публичного облака все чаще рассматривается организациями как основа для инициатив цифровой трансформации (DX) и модернизации ИТ. Об этом свидетельствует рост расходов на публичные облака и, в частности, на инфраструктурные и платформенные услуги. Высокий интерес к отечественным облачным решениям проявляют не только российские компании, но и нерезиденты. Именно это послужило причиной запуска нового для локального рынка исследования.

В 2020 г. российский бизнес переосмыслил свое отношение к облачным технологиям. Крупные компании стали развивать собственные облачные стратегии, воспринимая облака не только как инфраструктуру, но и как платформу с готовыми инструментами для более простой и быстрой трансформации ключевых бизнес-процессов.

Важным показателем зрелости российского рынка является значительный рост спроса на сервисы PaaS: «Некоторые российские поставщики стали предоставлять глубоко проработанные платформенные решения, не уступающие сервисам глобальных игроков, — отметил Дмитрий Гаврилов. — Кроме этого, заказчики стали лучше разбираться в особенностях и преимуществах облачного подхода, они расширяют использование облачных сервисов для решения разных задач».

Рост интереса бизнеса к облачным сервисам PaaS подтверждает Илья Летунов, руководитель платформы Mail.ru Cloud Solutions (MCS) и Tarantool. В 2020 г. выручка MCS по этому направлению увеличилась на 240%, средний объем потребления услуги (ARPPU) вырос на 79%. «Пандемия дала толчок развитию российского облачного рынка. Спешный переход на удаленную работу и смещение фокуса на онлайн-каналы продаж и обслуживания клиентов, привели бизнес в облака. Именно здесь компании создали инфраструктуру, готовую подстроиться под любые нагрузки, получили инструменты для масштабирования приложений, быстрой разработки и выкатки цифровых продуктов и их обновлений. Особенно спрос на облачные решения заметен со стороны крупных корпоративных клиентов: в 2020 г. именно сегменты Enterprise и Digital обеспечили платформе 78% выручки», — сказал Илья Летунов.

Кроме функционального развития сервисов, ведущие поставщики пересматривают модели продаж. По данным обзора IDC Cloud Services in Russia: Channel Dynamics, выпущенного в конце 2020 г., 56% опрошенных поставщиков IaaS и 44% поставщиков PaaS заявили, что планируют увеличить инвестиции в развитие инструментов онлайн-взаимодействия и портала самообслуживания как одного из основных каналов продаж.

«Успех развития российского рынка облачных услуг во многом зависит от уровня автоматизации всего жизненного цикла предоставляемых из облака сервисов. Такой подход минимизирует участие людей в процессе предоставления облачных сервисов, что не только положительно сказывается на развитии онлайн-взаимодействия, но и закладывает основу для развития всей экосистемы поставщика», — сказал Дмитрий Гаврилов.