По капризу крошечного суда россиянам запретили ходить на крупнейшую криптовалютную биржу мира

Сайт криптобиржи Binance может быть заблокирован в России – Роскомнадзор уже уведомил компанию об этом. В Binance утверждают, что им не поступали письма с судебным решением о блокировке, но такое решение существует – его выдала судья крошечного закрытого города Мирный в Архангельской области.

Власти взялись за криптовалюту

Роскомнадзор внес криптовалютную биржу Binance в реестр запрещенных сайтов. В качестве официальной причины блокировки указано наличие на сайте биржи информации о продаже биткоинов.

Уведомление о блокировке биржа получила 24 сентября 2020 г., о чем она сообщила в своем Telegram-канале «Binance новости». В компании заявляют, что раньше ей не поступали никакие уведомления – ни от правоохранительных и гражданских государственных служб, ни от органов судебной власти, например, о наличии тех или иных исков или судебных решений.

«В настоящее время мы обратились за консультациями к специалистам в области юриспруденции. Мы также продолжаем предоставлять услуги для российских пользователей в полном объеме, и средства клиентов находятся в безопасности. Мы продолжим информировать всех наших российских пользователей», – заявили представители компании.

Российские власти вновь охотятся за криптовалютой

Binance – это крупнейшая криптовалютная биржа в мире. Она была основана в 2017 г., и первоначально ее штаб-квартира располагалась в Гонконге. В 2019 г. головной офис компании переехал на Мальту.

Блокировка без уведомления и обоснования

На самом деле, судебное решение о блокировке сайта Binance существует. Редакция CNews выяснила, что оно относится к делу за номером 2а-235/2020 от 17 апреля 2020 г., которое было рассмотрено 2 июня 2020 г. в Мирнинском городском суде Архангельской области судьей Марией Охотиной. Иск в суд подал прокурор закрытого города Мирный с населением менее 33 тыс. человек.

Сообщение Binance о блокировке

Решение судьи Охотиной в деле объясняется тем, что криптовалюта – это виртуальное платежное средство, а его накопление и распространение в России якобы запрещено.

Между тем, на момент удовлетворения иска в России не было запрета на использование виртуальных денег в качестве платежного средства. Соответствующий закон о регулировании криптовалют был принят Госдумой в третьем чтении 22 июля 2020 г. и одобрен Советом Федерации 24 июля 2020 г. Президент России Владимир Путин подписал его 31 июля 2020 г., и в силу он вступит лишь 1 января 2021 г. Название закона звучит как «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», его номер – 259-ФЗ.

Выдержка из судебного решения

Новый закон разрешает проводить сделки с цифровыми финансовыми активами (ЦФА), но запрещает в России любую криптовалюту как средство платежа. Они могут использоваться в качестве объектов залога, сделок купли-продажи, обмена одного вида ЦФА на другой. При этом средством платежа, согласно тексту закона, ЦФА не являются и не признаются.

Сайт пока доступен

На момент публикации материала официальный сайт Binance в реестре запрещенных сайтов, курируемом Роскомнадзором, не числился. Он был доступен на всей территории России.

Гораздо меньше повезло сайту-агрегатору обменников криптовалют Bestchange. 26 августа 2020 г. Роскомнадзор в третий по счету раз заблокировал его, и на 25 сентября 2020 г. доступ к нему был запрещен.

Сайт Binance пока не числится в реестре Роскомнадзора

Основанием для блокировки стало то, что на сайте была размещена информация о предложении приобрести биткоин и определенные товары за него. В уведомлении сказано, что биткоин является средством платежа и накопления, запрещенным на территории России. Напомним, что закон, регулирующий это, вступает в силу 1 января 2021 г.

Как власти борются с криптоактивами россиян

Менее чем через две недели после подписания Владимиром Путиным закона о регулировки ЦФА Росфинмониторинг выступил с предложением по созданию системы анализа криптовалютных транзакций с помощью искусственного интеллекта. Как сообщал CNews, прототип уже разработан и даже опробован в действии.

На создание системы служба попросила 760 млн руб. Планируется, что проект будет реализован в рамках федеральной программы «Искусственный интеллект».

Система искусственного интеллекта, по данным Росфинмониторинга, позволит не только проводить мониторинг интернета в поиске запрещенных действий с криптовалютами, но и анализировать движение цифровых финансовых активов (ЦФА),выявлять провайдеров услуг, а также проводить расследования, связанные с незаконным оборотом ЦФА. Также система позволит частично снимать анонимность участников транзакций с криптовалютами в системах Bitcoin, Ethereum, Omni, Dash и Monero, классифицируя их по набору наиболее распространенных профилей проведения криптотранзакций. С ее помощью станет возможным сканировать интернет для обнаружения изображений с реквизитами сбора средств при признаках финансирования террористической деятельности, а также для выявления сообщений, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма.