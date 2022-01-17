Разделы

Бизнес Кадры
|

Дэвид Ноэль назначен вице-президентом Cisco AppDynamics

Cisco AppDynamics объявила о назначении Дэвида Ноэля на должность вице-президента по региону EMEAR (Европа, Ближний Восток, Африка и Россия). Дэвид будет руководить продажами и развитием бизнеса Cisco AppDynamics. Ноэль пришел в AppDynamics в 2016 г. и за время работы занимал различные руководящие должности. В последнее время он был региональным вице-президентом SEMEA (Южная Европа, Ближний Восток и Африка).

«Технические специалисты в регионе EMEAR сталкиваются с растущей сложностью ИТ-систем и испытывают повышенное давление из-за необходимости ускоренного внедрения инновационных цифровых возможностей для компаний. Комплексный мониторинг стека способен изменить представление ИТ-специалистов о принимаемых ими решениях, позволяя наблюдать за тем, что действительно важно для бизнеса, – сказал Дэвид Ноэль, генеральный вице-президент Cisco AppDynamics в регионе EMEAR.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Ковидный» бум спроса на ИТ-специалистов кончается. Число открытых вакансий сокращается

ИТ-специалист создал скрипт, полностью заменивший его на работе. Начальство ничего не подозревает

Кандидат в президенты Южной Кореи отправляет цифровую копию выступать вместо себя

Бывший топ-менеджер Microsoft: компании нужно избавиться от Windows

Google ведет хитрую секретную кампанию давления на работников, чтобы не пустить их в профсоюзы

В Microsoft массовый отток кадров. Специалисты бегут строить метавселенную Цукерберга

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие фотоаппараты 2021 года: выбор ZOOM

Выбираем защищенный внешний жесткий диск: 8 лучших моделей

Лучшие веб-камеры с разрешением 4K: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: 5 вещей, которые нужно знать о нанотехнологиях

Вселенная сама может нарушать законы физики

Ликбез RnD.CNews: как устроен квантовый мир
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022