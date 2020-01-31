Cisco ускорила работу приложений в гибридном многооблачном мире

Cisco представила операционную модель, которая объединяет прикладные и инфраструктурные подразделения, предлагает полную прозрачность и анализ операций и делает возможным автоматизированный поиск неисправностей в реальном времени, обеспечивая оптимальное функционирование приложений. Новая прикладная платформа на базе Kubernetes облегчает DevOps и ИТ-службам переход в облачный мир.

Cisco AppDynamics, решение №1 для мониторинга производительности приложений, пополнилось картой процессов AppDynamics Experience Journey Map, которая автоматически фиксирует самые важные процессы, вызванные действиями пользователя в рамках критичных приложений. Эти процессы отражают как бизнес-метрики, так и взаимодействие пользователя с приложением, при этом подразделения, отвечающие за бизнес и за работу приложений, получают единое коррелированное представление, учитывающее бизнес-показатели, удобство пользователя и производительность приложения.

AppDynamics и Cisco Intersight Workload Optimizer теперь умеют обмениваться данными и соотносить их друг с другом, предлагая подразделениям, отвечающим за приложения и инфраструктуру, общий взгляд на инфраструктурные взаимосвязи, которые отражаются на производительности приложений, действиях пользователя и бизнес-показателях. Используя общую терминологию, инструментарий и данные о состоянии приложений и инфраструктуры, Cisco упрощает взаимодействие ИТ-служб и дает им возможность сосредоточиться на самом важном: на бизнесе и на заказчиках. Эта впервые реализованная прямая связь аналитики приложений с автоматизацией инфраструктуры позволяет ИТ-службам в реальном времени выполнять требования ориентированного на приложения бизнеса, оптимизируя сложность и издержки.

Cisco Intersight Workload Optimizer обладает мощными возможностями оптимизации издержек и рабочих нагрузок в гибридных прикладных архитектурах. Intersight Workload Optimizer учитывает ограничения по производительности, стоимости и соответствию требованиям (compliance). Используя архивные и оперативные данные, решение помечает потенциальные проблемы и показывает, где можно снизить издержки, связанные с выделением излишних ресурсов. В отличие от методик, не выходящих за пределы виртуализованных инфраструктур, это решение способно найти причину ухудшения производительности приложений везде — на прикладном уровне, на уровне виртуальной машины или контейнера, а также на уровне оборудования хранения, обработки и передачи данных.

Cisco HyperFlex Application Platform — интегрированная платформа для работы с контейнерами как с услугой (container-as-a-service) упрощает конфигурирование и текущие операции Kubernetes в облаке, в дата-центре и на границе. Эта новая платформа предлагает инструментарий с открытым кодом, автоматизирует рутинные задачи и облегчает DevOps и ИТ-службам использование Kubernetes для ускорения прикладных инноваций в многооблачных средах. Платформа также поддерживает комплексный мониторинг и оптимизацию в реальном времени на уровне от приложения до инфраструктуры с использованием AppDynamics и Intersight.

«Сегодня приложения являются основой любого современного бизнеса, что дополнительно усложняет управление ИТ-инфраструктурой и обеспечение комфорта пользователей, — отметила Лиз Чентони (Liz Centoni), старший вице-президент и генеральный менеджер подразделения Cisco, занимающегося разработкой облачных, вычислительных и IoT-систем. — Представленные технологии обеспечивают полную прозрачность и глубокую аналитику всех аспектов инфраструктуры сквозь оптику приложения, упрощая оперативные исправления и автоматизируя прогнозируемость, что позволяет выявлять и устранять неисправности еще до их появления. Если некоторые вендоры предлагают прозрачность работы приложений и отдельных уровней физической или виртуальной инфраструктуры, то Cisco впервые объединила все три аспекта с комплексной аналитикой и прогнозной оптимизацией. А платформа HyperFlex Application Platform существенно упрощает инфраструктурным и прикладным службам установку платформы Kubernetes, ставшей де-факто стандартом для разработки приложений».

Доступность: AppDynamics Customer Journey Map — 2 кв. 2020 г., Cisco Intersight Workload Optimizer — 2-й кв. 2020 г., HyperFlex Application Platform for Kubernetes — доступность для ознакомления (early access) во 2-м кв. 2020 г.