«МДТ Цифра» стала партнером AppDynamics по предоставлению услуг «мониторинг как сервис» в России

AppDynamics и российская консалтинговая компания «МДТ «Цифра» объявили о заключении долгосрочного партнерского соглашения. В рамках этого сотрудничества «МДТ «Цифра» получает право оказывать услуги с использованием продуктов AppDynamics на территории России и СНГ, а также продавать лицензии AppDynamics и соответствующую поддержку.

«Для заказчиков «МДТ «Цифра» и пользователей продуктов AppDynamics открывается уникальная возможность получать услуги по интеллектуальному мониторингу производительности корпоративных приложений по выгодной безрисковой модели monitoring as a service (мониторинг как сервис), – сказал Дмитрий Смирнов, генеральный директор «МДТ «Цифра». – Продукты AppDynamics широко используются в регулируемых сферах компаниями с высокими требованиями к устойчивости. Мы планируем обеспечить их высококлассными инструментами и, главное – теперь можем оказать необходимые услуги для построения целостных решений продвинутой аналитики».

Область применения решений обширна, но наиболее востребована в сферах, где используются сложные высоконагруженные порталы с миллионами транзакций, созданные на базе микросервисной архитектуры, контейнеров и других современных подходов, к которым обычно прибегают в отраслях с высокой ценой ошибки. Партнеры разработали совместный план продвижения, первые результаты сотрудничества ожидаются уже к концу текущего года.

«AppDynamics, один из лидеров в квадранте Gartner по APM-решениям, предоставляет комплексный продукт по управлению производительностью веб- и мобильных приложений, инфраструктуры и сети, – сказала Юлия Лучкина, менеджер по развитию партнерской сети AppDynamics в России и СНГ. – Расширяя партнерскую сеть, мы нацелены на получение нового перспективного канала продвижения в рамках комплексных решений».

Сотрудники «МДТ «Цифра» уже прошли необходимые обучение и сертификацию: на базе компании создан центр компетенций, где началась разработка решений для интеграции с информационными системами крупных заказчиков из транспортной отрасли, ритейлеров, банковских и финансовых организаций, компаний ТЭК и других отраслей.