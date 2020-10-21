Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Open Source
Как ПО с открытым кодом трансформирует рынок автомобилей
ИТ-бизнес
Wi-Fi 6 – оптимальное решение актуальных бизнес-задач

Спецпроекты

«МДТ Цифра» стала партнером AppDynamics по предоставлению услуг «мониторинг как сервис» в России

ПО Софт Облака

AppDynamics и российская консалтинговая компания «МДТ «Цифра» объявили о заключении долгосрочного партнерского соглашения. В рамках этого сотрудничества «МДТ «Цифра» получает право оказывать услуги с использованием продуктов AppDynamics на территории России и СНГ, а также продавать лицензии AppDynamics и соответствующую поддержку.

«Для заказчиков «МДТ «Цифра» и пользователей продуктов AppDynamics открывается уникальная возможность получать услуги по интеллектуальному мониторингу производительности корпоративных приложений по выгодной безрисковой модели monitoring as a service (мониторинг как сервис), – сказал Дмитрий Смирнов, генеральный директор «МДТ «Цифра». – Продукты AppDynamics широко используются в регулируемых сферах компаниями с высокими требованиями к устойчивости. Мы планируем обеспечить их высококлассными инструментами и, главное – теперь можем оказать необходимые услуги для построения целостных решений продвинутой аналитики».

Область применения решений обширна, но наиболее востребована в сферах, где используются сложные высоконагруженные порталы с миллионами транзакций, созданные на базе микросервисной архитектуры, контейнеров и других современных подходов, к которым обычно прибегают в отраслях с высокой ценой ошибки. Партнеры разработали совместный план продвижения, первые результаты сотрудничества ожидаются уже к концу текущего года.

«AppDynamics, один из лидеров в квадранте Gartner по APM-решениям, предоставляет комплексный продукт по управлению производительностью веб- и мобильных приложений, инфраструктуры и сети, – сказала Юлия Лучкина, менеджер по развитию партнерской сети AppDynamics в России и СНГ. – Расширяя партнерскую сеть, мы нацелены на получение нового перспективного канала продвижения в рамках комплексных решений».

Сотрудники «МДТ «Цифра» уже прошли необходимые обучение и сертификацию: на базе компании создан центр компетенций, где началась разработка решений для интеграции с информационными системами крупных заказчиков из транспортной отрасли, ритейлеров, банковских и финансовых организаций, компаний ТЭК и других отраслей.

Другие материалы рубрики

Россияне научили Windows-приложения работать на «хромбуках»

Состоялось первое зарубежное внедрение международной версии 1C:ERP

Выпущен первый торрент-клиент нового поколения с ускоренной закачкой и экономией трафика

Спецслужбы Украины потребовали от Apple и Google удалить из магазинов российские приложения

Windows 10 допросит пользователей о целях установки

У властей просят сделать обязательной установку «российской ОС» на все ПК

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор МФУ Sharp MX-2651EU

Роботы-пылесосы до 20 000 рублей: 7 лучших моделей

Техноблог

Почему не стоит отключать автообновления ПО?

Обзор Ecovacs Deebot Ozmo T8 AIVI: робот-пылесос с камерой

Показать еще

Наука

Новая форма магнитоэлектрического эффекта — путь к многообещающему способу хранения данных

Ученые выяснили, как появилась вода на Земле

Математики уверены — путешествия во времени без парадоксов возможны

Надышите заряд своему смартфону: мини-ветряк работает от дыхания
Показать еще
Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Все игроки рынка одновременно оказались в стадии НИОКР Все игроки рынка одновременно оказались в стадии НИОКР Oracle Online Security Day Oracle Online Security Day CNews Forum 2020: информационные технологии завтра CNews Forum 2020: информационные технологии завтра