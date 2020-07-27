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Банк «Санкт-Петербург» внедряет решение AppDynamics для улучшения качества обслуживания клиентов

Интеграция Внедрения ИТ в банках
, Текст: Эльяс Касми

Компания AppDynamics и банк «Санкт-Петербург» объявляют о начале сотрудничества с целью реализации долгосрочной программы цифровой трансформации банковских продуктов. AppDynamics предоставит банку единую платформу мониторинга и аналитики программного и аппаратного обеспечения для улучшения качества клиентского обслуживания.

AppDynamics будет осуществлять мониторинг таких элементов инфраструктуры банка, как: интернет-банк, мобильное приложение, внутренние приложения банка, клиент-серверное приложение Microsoft Dynamics CRM, ABC «ЦФТ-Банк», системы Процессинга, а также шину IBM Integration Bus (IIB). Проект реализуется в сотрудничестве с партнёром Winncom Technologies – одним из ведущих поставщиков комплексных телекоммуникационных и сетевых решений.

В ходе реализации плана были намечены ключевые задачи:

Внедрить решение для мониторинга производительности приложений (APM – Application Performance Management), которое позволит своевременно выявлять сбои в работе и находить причины проблем до того, как снизится качество обслуживания клиентов.

Сократить среднее время устранения инцидентов (MTTR) уровней P1 и P2.

Предоставить универсальный и точный инструмент для определения качества обслуживания клиентов, который поможет банку оказывать высококачественные цифровые услуги в условиях растущего спроса.

Использовать новые возможности мониторинга для повышения производительности сквозных бизнес-процессов.

Решение о выборе платформы AppDynamics было принято по итогам пилотного проекта, в течение которого на примере мониторинга нескольких критически важных приложений и цифровых услуг Банка «Санкт-Петербург» был зафиксирован положительный экономический эффект от внедрения. Система AppDynamics показала высокие результаты по таким задачам, как: диагностика проблем производительности онлайн-приложений в реальном времени, обеспечение видимости сторонних приложений, мониторинг работы браузера у конечных пользователей, создание панелей мониторинга для отображения ключевых бизнес-транзакций клиентов.

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