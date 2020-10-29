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AppDynamics устраняет разрыв между традиционной ИТ-инфраструктурой и облачными средами с помощью нового портфеля облачных сервисов

Облака

Компания AppDynamics представляет новые решения, призванные помочь ИТ-командам активно развивать облачные сервисы за счёт взаимосвязи мониторинга производительности гибридных облачных приложений и показателей эффективности бизнеса в реальном времени. Благодаря связанному с контекстом интерфейсу визуализации, коррелированной информации по доменам и интеллектуальной оптимизации ресурсов, руководители ИТ-отделов смогут снизить количество отвлекающих факторов и сконцентрироваться на наиболее важной для бизнеса информации и развитии своих уникальных гибридных инфраструктур.

«Новый портфель облачных сервисов AppDynamics – это доступное решение, которое предоставляет простую в использовании платформу мониторинга производительности, призванную помочь пользователям управлять сложными облачными инфраструктурами в рамках всего технического стека – от приложения до сети. Получая данные, которые имеют наибольшее значение для рабочих процессов в облаках, руководители компаний смогут ускорить реализацию своих инициатив по цифровой трансформации и повысить качество клиентского обслуживания», – отметил вице-президент Cisco Джиту Патель (Jeetu Patel), курирующий подразделение Security and Applications business group.

Столкнувшись с последствиями пандемии COVID-19 и растущей нагрузкой на ИТ-отделы, компании стали внедрять облачные сервисы быстрее, чем когда-либо ранее. Новые облачные технологии предоставляют им необходимую гибкость и позволяют оперативно развивать инновации, чтобы обеспечить бесперебойное цифровое обслуживание клиентов и удаленных сотрудников. Однако при этом формируется сложная распределенная архитектура приложений, что вызывает сложности в работе ИТ-специалистов крупных организаций, которые привыкли полагаться на традиционные инструменты, но теперь вынуждены работать в гибридных облачных средах. По мере того, как ИТ-отделы внедряют все больше облачных сервисов для обслуживания пользователей, задачи рефакторинга приложений и разработки новых функций для масштабирования бизнеса становятся все более сложными, во многом из-за отсутствия целостной видимости стека и связи с бизнес-контекстом в разнообразных средах.

Новое портфолио облачных решений AppDynamics устраняет недостаток прозрачности, позволяя пользователям подключать традиционные системы к своим собственным облачным сервисам и отслеживать основные бизнес-показатели.

В состав новых решений входят:

Платформа Full Stack Observability: новая платформа данных, предназначенная для повышения прозрачности и свободного приема данных из нескольких источников, включая данные на основе агентов AppDynamics, инструменты с открытым исходным кодом и безагентные службы, а также корреляцию данных между доменами.

Сбор облачных данных (Cloud Data Collector): расширяемая архитектура для отбора и автоматизации сбора данных, корреляции облачных сервисов с кодом приложений, пользовательским опытом и бизнес-результатами помогает обеспечить полную прозрачность стека с учетом контекста.

Облачная визуализация: новый интерфейс, упрощающий мониторинг облачных приложений с помощью контекстно-зависимого, простого для понимания визуального представления.

Интеллектуальное выделение ресурсов для приложений и оптимизация затрат: Интеграция с инструментом оптимизации рабочей нагрузки Cisco Intersight превращает операции из реактивных в проактивные за счет оптимизации ресурсов инфраструктуры и затрат в гибридных облачных средах.

Новые решения от AppDynamics уже доступны в России.



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