«Технониколь» и VK подписали меморандум о партнерстве

«Технониколь» и VK стали стратегическими партнерами и запустили программу обучения «Цифровая академия». Ее цели – сделать знания о цифре более доступными для сотрудников и повысить эффективность взаимодействия между командами «Технониколь».

Программа «Цифровая академия» разрабатывалась экспертами компании совместно со специалистами команд VK и Skillbox. Обучение длится год и включает четыре модуля: управление проектами, управление продуктом, кросс-функциональное взаимодействие и цифровой маркетинг. Преподаватели — эксперты в области ИТ и специалисты с актуальными компетенциями в управлении проектами. Каждый модуль завершается сессией обмена опытом с командой VK.

«Наша стратегическая цель – сделать «Технониколь» цифровой компаний, которая производит строительные материалы, – отметил Владислав Уткин, директор по ИТ ППК «Технониколь». – В итоге мы придем к тому, чтобы создать все условия для формирования единого цифрового пространства для клиентов, партнеров и компании. Партнерство с VK на данном этапе поможет сотрудникам «Технониколь» улучшить знания об ИТ, повысить доступность цифровых решений. Одновременно с этим мы рассчитываем, что наш опыт будет полезен VK в области расширения знаний о новой для себя аудитории – производителях строительных материалов. По итогам реализации каждого этапа программы мы даем подробную обратную связь о преимуществах и недостатках в ходе обучения».

Обучение в «Цифровой академии» поможет сотрудникам компании «Технониколь» выстраивать прозрачные процессы между командами ИТ и бизнес-подразделений. Знания и навыки, полученные в академии, позволят эффективнее управлять проектами, развивать и масштабировать продукты, привлекать новых клиентов и удерживать существующих.

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«Одна из важных целей VK – помогать разным компаниям развивать цифровые решения и компетенции сотрудников. Мы верим, что любая трансформация бизнеса начинается с людей, и поддерживаем партнеров в комплексном подходе к изменению процессов. Среди задач “Цифровой академии” – увеличение эффективности коммуникации между сотрудниками. Это особенно важно при выводе новых цифровых продуктов на рынок. Уверены, что после окончания обучения специалистам без опыта работы с технологиями и ИТ-командам будет проще работать над совместными проектами», – сказала Элина Исагулова, вице-президент VK, B2B-коммерция и операционное управление.