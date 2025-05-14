ФСТЭК России сертифицировал Mailion 2.1

«МойОфис», российская продуктовая компания, сообщает об успешном прохождении Mailion 2.1 инспекционного контроля в ФСТЭК России. Сертификация подтверждает, что продукт соответствует требованиям по защите информации и в нем не выявлены уязвимости, которые могли бы привести к утечкам данных пользователей. Об этом CNews сообщили представители «МойОфис».

В соответствии со строгими требованиями регулятора необходимо постоянно совершенствовать безопасность продуктов. Поэтому в обновленной версии 2.1 появились не только улучшенные механизмы защиты, но и функции для повышения отказоустойчивости, удобства миграции и работы с почтой и календарем. Кроме того, Mailion 2.1 получил значительные улучшения в производительности и пользовательском опыте.

Особое внимание было уделено бесперебойности работы: теперь система сохраняет работоспособность даже в случае аварий в основном дата-центре. При отказе оборудования автоматическое переключение на резервный ЦОД происходит с минимальным временем простоя, что критически важно для государственных организаций и корпоративных клиентов.

Благодаря усовершенствованным алгоритмам перемещения информации, переход с Microsoft Exchange теперь происходит в пять раз быстрее. Новая версия поддерживает миграцию не только писем и календарей, но и чатов из Skype for Business (в рамках Exchange). Инструментарий сохраняет все настройки доступа, правила обработки писем и другие параметры Exchange, обеспечивая плавный переход без потери возможностей.

В Mailion 2.1 также обновлена работа с календарем и событиями. При необходимости изменить список участников встречи организатор может выбирать, кому именно отправить оповещение о корректировках, что особенно удобно при работе с большими группами. Инструмент «Я организатор» позволяет находить все созданные пользователем события в календаре и при необходимости оперативно передавать права управления другим сотрудникам, обеспечивая непрерывность рабочих процессов.

Mailion 2.1 соответствует требованиям информационной безопасности и подходит для использования в государственных информационных системах, а также в корпоративных инфраструктурах любого масштаба, не связанных с обработкой государственной тайны.

«Сертификация ФСТЭК России — это не просто формальность, а доказательство того, что Mailion 2.1 соответствует самым высоким стандартам информационной безопасности. В текущем обновлении мы усилили защиту данных, повысили отказоустойчивость системы и сделали продукт удобнее для конечных пользователей. Гордимся новыми возможностями вроде офлайн-работы в десктоп-версии и ускоренной миграции — они решают реальные задачи наших клиентов из госсектора и корпоративного сегмента. Можем с уверенностью рекомендовать Mailion 2.1 организациям с самыми строгими требованиями к защите информации», — отметил директор по безопасности «МойОфис» Сергей Тридневко.