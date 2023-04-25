Платформа Webinar завершила интеграцию с «Моим офисом»

Российский разработчик решений для бизнес-коммуникаций Webinar Group и «Мой офис», разработчик офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, объявили об интеграции платформы Webinar и почтовой системы «Мой офис Почта 2». Интеграция Webinar и решения «Мой офис Почта 2» повышает скорость и эффективность корпоративных коммуникаций – теперь пользователи могут создавать встречи в Webinar прямо из календаря почты.

Ссылки на события генерируются в один клик – заходить в Webinar не потребуется. Участники встречи получают письмо-уведомление со ссылкой и видят запланированную встречу у себя в календаре. Чтобы присоединиться к видеовстрече, пользователю не нужно дополнительно вводить логин и пароль от Webinar.

«Мы в Webinar Group стремимся быть стратегическим партнером наших заказчиков и поддерживаем их в миграции на российские ИТ-решения. Именно поэтому для нас было так важно интегрировать нашу платформу с сервисом «Мой офис Почта 2», популярность которого растет, в особенности среди крупного бизнеса. Надеемся, что этот шаг поможет улучшить рабочие процессы пользователей «Мой офис» и сделает применение нашего решения еще удобнее», — отметил Владимир Карпенко, руководитель направления On-premise и Meetings компании Webinar Group.

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«Мы расширяем интеграции с популярными российскими продуктами. Такой экосистемный подход дает пользователю возможность работать в рамках одного окна – экономит полезное время за счет сокращения количества действий по переключению между разными приложениями. Так, организациям, использующим Webinar, стало удобнее создавать встречи за счет интеграции с продуктом «Мой офис Почта 2» – теперь это можно делать буквально в два клика», — сказал Петр Щеглов, директор по продуктовому маркетингу компании «Мой офис».