«Mailion. Сертифицированный 1.8.2» прошел инспекционный контроль ФСТЭК России

«МойОфис», российская компания-разработчик офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, объявила об успешном прохождении продуктом «Mailion. Сертифицированный» релиза 1.8.2 инспекционного контроля во ФСТЭК России.

В релиз «Mailion. Сертифицированный 1.8.2» вошли все обновления, которые до этого были добавлены в коммерческий продукт Mailion 1.8. В этой версии акцент сделан на катастрофоустойчивости, управлении данными учетных записей и других функциях для эффективной и безопасной работы с почтовым сервисом и календарем.

«Функция катастрофоустойчивости обеспечивает бесперебойную работу почты и защиту данных в любой непредвиденной ситуации и имеет первостепенное значение для государственных информационных систем и системообразующих предприятий. Именно поэтому нам важно, чтобы эта функция стала доступна всем нашим клиентам. Обновленный почтовый сервис прошел инспекционный контроль ФСТЭК, и теперь госслужбы, крупные холдинги и другие организации с повышенным требованием к безопасности могут быть полностью уверены в защите своих данных даже в экстренных обстоятельствах», — сказал Александр Буравцов, директор по безопасности «МойОфис».

Катастрофоустойчивость – одно из ключевых требований к решениям enterprise-уровня. В том числе и для почты как части фундаментальных ИТ-систем в инфраструктуре компании, охватывающей все значимые подразделения организации.

Эта функция гарантирует доступность критических информационных систем и не позволит им выйти из строя. Например, при отключении электричества, природных катаклизмах, техногенных катастрофах или других ситуациях, когда неисправность оборудования влечет за собой частичную или полную недоступность дата-центра. При выходе из строя основного центра обработки данных катастрофоустойчивость позволяет восстановить работоспособность системы в резервном ЦОДе с минимальным простоем в соответствии с SLA и RPO (максимальный период, за который могут быть потеряны данные).

Еще одно важное обновление релиза 1.8.2, обеспечивающее безопасность данных, – централизованное управление администратором информацией о пользователях, группах рассылки и их составу за счет синхронизации с внешними каталогами. Чтобы избежать повышения нагрузки и сбоя работы инфраструктуры, теперь пользователи не могут самостоятельно перенести данные – письма, задачи и календари.

Также, начиная с этого релиза, администратор может ограничить бронирование переговорной комнаты определенным списком. Например, переговорной генерального директора, бронировать которую сможет только его ассистент или несколько других директоров. Для остальных пользователей ресурс не будет отображаться в системе, либо, при ручном поиске названия ресурса, бронирование будет отклонено. Если понадобится, администратор всегда может вернуть ресурсу статус «для всех».

Другое значимое обновление – корзина второго уровня. Она позволяет восстановить удаленные из основной корзины письма в течение 30 дней. В корзине появился специальный раздел, где пользователь может просмотреть весь список и восстановить нужные ему сообщения.